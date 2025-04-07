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Коммерсантъ FM
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Нетаньяху воспользовался телефонным правом

Израильский премьер начал экстренный визит в США

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху прибыл в ночь на 7 апреля в Вашингтон. Визит был организован в спешке — после состоявшегося 3 апреля телефонного разговора главы израильского правительства, его венгерского коллеги Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа. Господин Нетаньяху посетовал на новую тарифную политику Вашингтона, и глава Белого дома пригласил его обсудить этот вопрос лично. В повестке переговоров не только торговые проблемы: Израиль по-прежнему волнует поведение его региональных соперников, к которым помимо Ирана и «Хамаса» в последнее время присоединилась Турция.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (справа) и его жена Сара Нетаньяху в аэропорту Вашингтона

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (справа) и его жена Сара Нетаньяху в аэропорту Вашингтона

Фото: Avi Ohayon / Israel Government Press Office / Handout / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (справа) и его жена Сара Нетаньяху в аэропорту Вашингтона

Фото: Avi Ohayon / Israel Government Press Office / Handout / Reuters

Биньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон из Будапешта 6 апреля — менее чем через сутки после официального объявления о визите. Поездка была организована в особом порядке, после совместного телефонного разговора лидеров США, Израиля и Венгрии. Израильские чиновники, на которых ссылается издание Haaretz, утверждают, что господин Нетаньяху во время беседы поднял вопрос о новой тарифной политике США, которая устанавливает для израильского экспорта пошлины в 17%. После жалобы лидера еврейского государства господин Трамп пригласил его посетить Вашингтон, чтобы обсудить этот вопрос с глазу на глаз.

За считаные часы до вылета господина Нетаньяху из Венгрии Ассоциация производителей Израиля выступила с предупреждением: если новая экономическая политика США будет приведена в действие, то рабочие места могут потерять от 18 тыс. до 26 тыс. граждан еврейского государства, а ущерб для израильских экспортеров составит порядка $2,3 млрд. Глава Ассоциации производителей Израиля Рон Томер уверен: это станет ударом по конкурентоспособности национальной экономики, по технологическому превосходству и по инвестиционному климату.

Во время перелета в США премьерскому самолету «Крыло Сиона» пришлось увеличить маршрут на 400 км, утверждает Haaretz. Борт «номер один» пытался избежать воздушного пространства тех государств, которые, как предполагалось, могли привести в исполнение ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест господина Нетаньяху, если его самолету пришлось бы зайти на аварийную посадку. Практика обходных маршрутов уже применялась в феврале этого года, когда премьер-министр направился в Вашингтон спустя несколько недель после перенесенной операции и существовал риск, что «Крылу Сиона» придется экстренно приземлиться по медицинской необходимости.

Визит господина Нетаньяху в США начался на фоне начавшихся обстрелов со стороны «Хамаса», первых с момента возобновления боевых действий в секторе Газа в ночь на 18 марта.

Радикальная группировка заявила, что Израиль стал целью ракетных запусков в ответ на массовую гибель палестинских мирных жителей.

Министр обороны Исраэль Кац приказал Армии обороны Израиля дать жесткий ответ на действия палестинских боевиков. Отдельно глава военного ведомства сообщил о «секретном документе, найденном в туннелях руководителей "Хамаса" в секторе Газа». «Он доказывает прямые связи между Ираном и лидерами "Хамаса", а также поддержку Ираном хамасовского плана по уничтожению Израиля и атаки 7 октября»,— прокомментировал министр. Господин Кац указал на то, что в документе «Хамас» запросил у Тегерана $500 млн на два года для операций против еврейского государства. Вывод, по словам израильского министра обороны, заключается в том, что «Иран — это голова змеи». Израиль «сделает все возможное, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия» и продолжит «наносить удары по его террористическим сателлитам до тех пор, пока иранская ось зла не будет разрушена», подчеркнул господин Кац.

В переговоры с «Хамасом» вступили CША

Найденный документ обеспечивает премьеру Нетаньяху дополнительный аргумент, чтобы убедить американского лидера усилить военное давление на Иран. Тегеран по-прежнему сопротивляется требованиям Белого дома приступить к прямым переговорам по ядерной проблеме, уточняют иранские официальные лица в разговоре с Reuters. Исламская Республика продолжает настаивать на опосредованном диалоге. «Непрямые переговоры дают возможность оценить серьезность намерений Вашингтона»,— пояснил собеседник агентства.

Вместе с тем Иран продолжает готовиться к эскалации. По данным Reuters, верховный лидер страны Али Хаменеи приказал привести иранские вооруженные силы в состояние повышенной готовности. Соседи Исламской Республики по региону получили уведомление о необходимости отказаться от даже косвенной поддержки возможной операции США.

Не менее важный вопрос, который Израиль обсуждает с Америкой,— это интерес Турции к получению новых аэродромов в Сирии.

По данным израильского информационно-новостного портала Ynet, правительство господина Нетаньяху предлагает разделить сирийскую территорию на разные зоны влияния. Юг, по этому замыслу, войдет в сферу ответственности израильтян, север —Турции, северо-восток — останется за США и курдскими формированиями, в то время как контроль над побережьем будет сохранять Россия, у которой в этом районе остаются два военных объекта. Израиль хотел бы сохранить такую формулу управления до тех пор, пока в Сирии не появится стабильное правительство, уточняет Ynet.

Изначально планировалось, что поездка господина Нетаньяху в Вашингтон будет короткой. Премьер рассчитывал встретиться с американским лидером, выступить на совместной пресс-конференции и вернуться в Израиль. Однако незадолго до того, как «Крыло Сиона» покинуло Венгрию, журналистам, находившимся на его борту, сообщили: борт покинет Вашингтон только 8 апреля из-за дополнительных встреч. Вероятно, причиной тому стала обширная повестка.

Нил Кербелов

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