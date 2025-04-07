Нетаньяху воспользовался телефонным правом

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху прибыл в ночь на 7 апреля в Вашингтон. Визит был организован в спешке — после состоявшегося 3 апреля телефонного разговора главы израильского правительства, его венгерского коллеги Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа. Господин Нетаньяху посетовал на новую тарифную политику Вашингтона, и глава Белого дома пригласил его обсудить этот вопрос лично. В повестке переговоров не только торговые проблемы: Израиль по-прежнему волнует поведение его региональных соперников, к которым помимо Ирана и «Хамаса» в последнее время присоединилась Турция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (справа) и его жена Сара Нетаньяху в аэропорту Вашингтона

Фото: Avi Ohayon / Israel Government Press Office / Handout / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (справа) и его жена Сара Нетаньяху в аэропорту Вашингтона

Фото: Avi Ohayon / Israel Government Press Office / Handout / Reuters

Биньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон из Будапешта 6 апреля — менее чем через сутки после официального объявления о визите. Поездка была организована в особом порядке, после совместного телефонного разговора лидеров США, Израиля и Венгрии. Израильские чиновники, на которых ссылается издание Haaretz, утверждают, что господин Нетаньяху во время беседы поднял вопрос о новой тарифной политике США, которая устанавливает для израильского экспорта пошлины в 17%. После жалобы лидера еврейского государства господин Трамп пригласил его посетить Вашингтон, чтобы обсудить этот вопрос с глазу на глаз.

За считаные часы до вылета господина Нетаньяху из Венгрии Ассоциация производителей Израиля выступила с предупреждением: если новая экономическая политика США будет приведена в действие, то рабочие места могут потерять от 18 тыс. до 26 тыс. граждан еврейского государства, а ущерб для израильских экспортеров составит порядка $2,3 млрд. Глава Ассоциации производителей Израиля Рон Томер уверен: это станет ударом по конкурентоспособности национальной экономики, по технологическому превосходству и по инвестиционному климату.

Во время перелета в США премьерскому самолету «Крыло Сиона» пришлось увеличить маршрут на 400 км, утверждает Haaretz. Борт «номер один» пытался избежать воздушного пространства тех государств, которые, как предполагалось, могли привести в исполнение ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест господина Нетаньяху, если его самолету пришлось бы зайти на аварийную посадку. Практика обходных маршрутов уже применялась в феврале этого года, когда премьер-министр направился в Вашингтон спустя несколько недель после перенесенной операции и существовал риск, что «Крылу Сиона» придется экстренно приземлиться по медицинской необходимости.

Визит господина Нетаньяху в США начался на фоне начавшихся обстрелов со стороны «Хамаса», первых с момента возобновления боевых действий в секторе Газа в ночь на 18 марта.

Радикальная группировка заявила, что Израиль стал целью ракетных запусков в ответ на массовую гибель палестинских мирных жителей.

Министр обороны Исраэль Кац приказал Армии обороны Израиля дать жесткий ответ на действия палестинских боевиков. Отдельно глава военного ведомства сообщил о «секретном документе, найденном в туннелях руководителей "Хамаса" в секторе Газа». «Он доказывает прямые связи между Ираном и лидерами "Хамаса", а также поддержку Ираном хамасовского плана по уничтожению Израиля и атаки 7 октября»,— прокомментировал министр. Господин Кац указал на то, что в документе «Хамас» запросил у Тегерана $500 млн на два года для операций против еврейского государства. Вывод, по словам израильского министра обороны, заключается в том, что «Иран — это голова змеи». Израиль «сделает все возможное, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия» и продолжит «наносить удары по его террористическим сателлитам до тех пор, пока иранская ось зла не будет разрушена», подчеркнул господин Кац.

Найденный документ обеспечивает премьеру Нетаньяху дополнительный аргумент, чтобы убедить американского лидера усилить военное давление на Иран. Тегеран по-прежнему сопротивляется требованиям Белого дома приступить к прямым переговорам по ядерной проблеме, уточняют иранские официальные лица в разговоре с Reuters. Исламская Республика продолжает настаивать на опосредованном диалоге. «Непрямые переговоры дают возможность оценить серьезность намерений Вашингтона»,— пояснил собеседник агентства.

Вместе с тем Иран продолжает готовиться к эскалации. По данным Reuters, верховный лидер страны Али Хаменеи приказал привести иранские вооруженные силы в состояние повышенной готовности. Соседи Исламской Республики по региону получили уведомление о необходимости отказаться от даже косвенной поддержки возможной операции США.

Не менее важный вопрос, который Израиль обсуждает с Америкой,— это интерес Турции к получению новых аэродромов в Сирии.

По данным израильского информационно-новостного портала Ynet, правительство господина Нетаньяху предлагает разделить сирийскую территорию на разные зоны влияния. Юг, по этому замыслу, войдет в сферу ответственности израильтян, север —Турции, северо-восток — останется за США и курдскими формированиями, в то время как контроль над побережьем будет сохранять Россия, у которой в этом районе остаются два военных объекта. Израиль хотел бы сохранить такую формулу управления до тех пор, пока в Сирии не появится стабильное правительство, уточняет Ynet.

Изначально планировалось, что поездка господина Нетаньяху в Вашингтон будет короткой. Премьер рассчитывал встретиться с американским лидером, выступить на совместной пресс-конференции и вернуться в Израиль. Однако незадолго до того, как «Крыло Сиона» покинуло Венгрию, журналистам, находившимся на его борту, сообщили: борт покинет Вашингтон только 8 апреля из-за дополнительных встреч. Вероятно, причиной тому стала обширная повестка.

Нил Кербелов