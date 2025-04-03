Турции не дают приземлиться в Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированный удар по аэродромам, расположенным в центральной части Сирии. Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что таким образом Дамаск предупредили о необходимости предотвратить размещение на его территории сил, враждебных еврейскому государству. Бомбардировка произошла на фоне сообщений о том, что Турция готовится получить контроль над крупнейшей авиабазой в провинции Хомс. Как пояснил “Ъ” израильский политический источник, подобное развитие событий могло бы стать потенциальной угрозой для свободы действий ЦАХАЛа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abdulaziz Ketaz / AFP Фото: Abdulaziz Ketaz / AFP

Вечером 2 апреля Израиль нанес удары по аэродромам в сирийских провинциях Хама и Хомс, а также в районе Дамаска, проинформировала пресс-служба ЦАХАЛа. «Армия обороны Израиля продолжит действовать, чтобы устранить любую угрозу израильскому гражданскому населению»,— говорится в ее сообщении.

Спутниковые снимки, которые изучил после бомбардировок военный портал War Zone, свидетельствуют, что значительные повреждения получила авиабаза Тияс (Т-4) в Хомсе: израильские авиаудары сделали практически невозможным приземление тяжелых транспортных самолетов на этот аэродром. Что касается авиабазы в Хаме, то она полностью уничтожена, утверждает сирийский военный источник Reuters. По его словам, разрушены взлетно-посадочные полосы, вышки, склады оружия и ангары.

МИД Сирии охарактеризовал нападения как «неоправданную эскалацию», которая является «сознательной попыткой дестабилизировать Сирию и усугубить страдания ее народа». Регулярные авиарейды ЦАХАЛа ведомство считает одним из факторов, который затрудняет продолжающиеся усилия по восстановлению страны.

Между тем, как заявил 3 апреля глава израильского минобороны Исраэль Кац, массированные удары ЦАХАЛа по крупным военным аэродромам Сирии должны были стать «предупреждением на будущее».

«Если вы позволите враждебным Израилю силам войти в Сирию и поставить под угрозу интересы безопасности Израиля, вы заплатите высокую цену»,— добавил глава военного ведомства, заочно обращаясь к сирийскому президенту переходного периода Ахмеду аш-Шараа.

Кто именно подразумевается под «враждебными силами», господин Кац не уточнил. Однако, как пояснил в разговоре с The Jerusalem Post неназванный израильский чиновник, речь прежде всего идет о Турции. «Не создавайте военную базу в Сирии и не вмешивайтесь в деятельность Израиля в воздушном пространстве страны»,— бросил в адрес Анкары предупреждение собеседник издания.

По словам источников арабского портала The Middle East Eye (MEE), знакомых с ситуацией, в настоящий момент Турция близка к получению контроля над аэродромом Тияс. Этот военный объект, расположенный между Хомсом и Пальмирой, является стратегически важным транспортным узлом, который в свое время служил для России одной из основных точек временного базирования и использовался как аэродром подскока для ее авиации. По ряду данных, последние российские силы покинули Тияс к 18 декабря 2024 года, то есть спустя десять дней после падения правительства экс-президента Башара Асада.

Сейчас же Турция планирует разместить на Тиясе свои зенитные ракетные комплексы Hisar, чтобы прикрывать базу, пояснил один из собеседников MEE. «База будет реконструирована и расширена необходимыми объектами. Анкара также планирует направить туда разведывательные и боевые беспилотники, в том числе с расширенным ударным потенциалом»,— добавил он. Другой источник MEE предположил, что укрепление инфраструктуры Тияса, по расчетам Анкары, должно удержать авиацию ЦАХАЛа от совершения бомбардировок в этом районе.

Как пояснил “Ъ” израильский политический источник, возможное решение о передаче под турецкий контроль этого аэродрома, находящегося в центре Сирии, будет расценено Израилем как потенциальная угроза для свободы его действий.

Вместе с тем Турция рассматривает переброску на Тияс и российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф», утверждает источник MEE. Он предполагает, что это может быть сделано на время работ по восстановлению объекта, но отмечает, что окончательного решения по этому поводу у Анкары еще нет. Наличие у Турции зенитных ракетных систем российского производства по-прежнему беспокоит руководство США, которые, по сведениям телеканала Fox News, предлагали своей союзнице по НАТО либо демонтировать С-400, либо направить их на американскую базу Инджирлик, находящуюся на турецкой территории.

Сообщения о готовности Турции развернуть в районе Хомса ЗРС С-400 зональной обороны или комплекс войсковой ПВО Hisar пока оставляют впечатление, что Анкара просто зондирует ситуацию, заявил в разговоре с “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. По его словам, Турция теоретически может пойти на такой шаг для решения нескольких задач. Например, чтобы заставить Израиль считаться с ее присутствием и разрешить судьбу С-400, покупка которых осложняла переговоры Анкары и Вашингтона.

По словам собеседника “Ъ”, развертывание в этом районе С-400 «технически возможно с учетом приданных дивизиону систем внешнего электропитания, модулей и трансформаторных подстанций».

«Однако понятно, что развертывание средств ПВО на Т-4 не позволит перекрыть все воздушное пространство Сирии и Израиль сможет использовать рельеф местности для продолжения ударов»,— сделал оговорку эксперт. При этом, по его словам, появление средств ПВО в этом районе усложнит для Израиля возможные операции по нанесению ударов по Ирану, в рамках которых ВВС ЦАХАЛа ранее пролетали через сирийское небо.

Нил Кербелов