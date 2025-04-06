Александр Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ
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Александр Овечкин стал единоличным владельцем рекорда по количеству голов, забитых в регулярных чемпионатах НХЛ. Выдающийся российский форвард обошел канадскую легенду Уэйна Гретцки, которому титул лучшего снайпера лиги принадлежал с 1994 года, в гостевом матче своего клуба «Вашингтон Кэпиталс» против «Нью-Йорк Айлендерс». 895-ю шайбу Овечкин забросил на шестой минуте второго периода броском из любимого участка — левого круга вбрасывания — в большинстве.
Как накануне Александр Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки — в материале «Ъ» «Александр Овечкин догнал рекорд».
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Рекорды и достижения Александра Овечкина
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