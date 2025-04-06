Александр Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Александр Овечкин после того, как забросил рекордную шайбу в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» Фото: Adam Hunger / AP «Вашингтон Кэпиталс» празднуют рекордный гол Овечкина Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Уэйн Гретцки, чей многолетний рекорд был побит, обнимает хоккеиста Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Александр Овечкин, его мама Татьяна Овечкина, жена Настасья Шубская с сыном Ильей Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Экран с количеством шайб, забитых Александром Овечкиным за карьеру Фото: Adam Hunger / AP Следующая фотография 1 / 5 Александр Овечкин после того, как забросил рекордную шайбу в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» Фото: Adam Hunger / AP «Вашингтон Кэпиталс» празднуют рекордный гол Овечкина Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Уэйн Гретцки, чей многолетний рекорд был побит, обнимает хоккеиста Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Александр Овечкин, его мама Татьяна Овечкина, жена Настасья Шубская с сыном Ильей Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Экран с количеством шайб, забитых Александром Овечкиным за карьеру Фото: Adam Hunger / AP

Александр Овечкин стал единоличным владельцем рекорда по количеству голов, забитых в регулярных чемпионатах НХЛ. Выдающийся российский форвард обошел канадскую легенду Уэйна Гретцки, которому титул лучшего снайпера лиги принадлежал с 1994 года, в гостевом матче своего клуба «Вашингтон Кэпиталс» против «Нью-Йорк Айлендерс». 895-ю шайбу Овечкин забросил на шестой минуте второго периода броском из любимого участка — левого круга вбрасывания — в большинстве.

Как накануне Александр Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки — в материале «Ъ» «Александр Овечкин догнал рекорд».