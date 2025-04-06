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Король гола

Александр Овечкин стал рекордсменом среди хоккейных снайперов

Вечером в воскресенье, 6 апреля, Александр Овечкин из просто великого хоккеиста превратился в фигуру совсем особенную — такого масштаба, что выделяется даже в богатой на всякие удивительные подвиги и грандиозные достижения отечественной спортивной истории. Гол, забитый в ворота «Нью-Йорк Айлендерс», стал для форварда «Вашингтон Кэпиталс» 895-м в регулярных чемпионатах НХЛ и сделал его единоличным владельцем главного снайперского хоккейного рекорда, который, как казалось до появления Овечкина, навеки отдан канадской легенде Уэйну Гретцки.

Одной из наград для Александра Овечкина за исторический гол стали объятия от прежнего владельца снайперского рекорда Уэйна Гретцки

Одной из наград для Александра Овечкина за исторический гол стали объятия от прежнего владельца снайперского рекорда Уэйна Гретцки

Фото: Adam Hunger / AP

Одной из наград для Александра Овечкина за исторический гол стали объятия от прежнего владельца снайперского рекорда Уэйна Гретцки

Фото: Adam Hunger / AP

Главное событие 2025 года в хоккее произошло во втором периоде матча, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталс». У вашингтонцев игра до этого не клеилась, они уступали со счетом 0:2, но заработали право играть в большинстве. Численное преимущество гости реализовали классическим способом — отправив шайбу в левый круг вбрасывания, откуда последовал шикарный кистевой бросок, прошивший голкипера Илью Сорокина. Это был 895-й гол Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ, и он превратил его из совладельца рекорда по их числу в рекордсмена единоличного. А еще — в фигуру, ради которой сильнейшая хоккейная лига посчитала нужным прервать матч на несколько минут, чтобы организовать соответствующую в плане торжественности и звучности новому уровню и масштабу этой фигуры церемонию,— с ковровой дорожкой, с выстроившимися на льду в знак уважения и восхищения триумфатором вместе с его супругой Анастасией и мамой Татьяной Овечкиной, когда-то выдающейся баскетболисткой, хоккеистами обеих команд, с объятиями от рекордсмена прежнего, Уэйна Гретцки, и главы НХЛ Гэри Беттмена.

На самом деле великим игроком, которого, не дожидаясь для спокойной и объективной оценки совершенного в карьере ее окончания, без колебаний можно ставить в ряд с когортой отечественных хоккейных легенд далекого и недалекого прошлого — Анатолием Фирсовым и Константином Локтевым, Валерием Харламовым и Владиславом Третьяком, Борисом Михайловым и Александром Рагулиным, Валерием Васильевым и Александром Мальцевым, Вячеславом Фетисовым и Игорем Ларионовым, Александр Овечкин был признан давно. Из-за гигантской коллекции личных призов, добытых в НХЛ, включающей два приза лучшему хоккеиста сезона. Из-за единственного пока для «Вашингтона» Кубка Стэнли, к которому российский вожак притащил клуб в 2018 году. Из-за трех побед на чемпионатах мира сборной России в Александром Овечкиным в составе. Из-за невероятного — в падении — гола в ворота «Финикс Койотс» в 2006-м, который в Северной Америке, подчеркивая его волшебность и неповторимость, называют просто The Goal. Из-за других чудесных шайб. Из-за фантастического, не поддающегося никакому научному объяснению спортивного долголетия, потому что сейчас, в 39, играет не менее продуктивно, чем в молодости, и с той же страстью, с какой играл в 19, когда после перехода из московского «Динамо» проводил дебютный сезон в НХЛ, пусть напролом идет и не так часто, предпочитая ярости мудрость. Из-за мощнейшей харизмы, аномального магнетизма. Да много из-за чего еще, что принесло Александру Овечкину статус, вероятно, ярчайшего среди современных российских спортивных брендов.

Но в то мгновение, когда Овечкин отправлял шайбу в ворота Ильи Сорокина, в пантеоне отечественных спортивных героев он переместился в какую-то чересчур особенную нишу, ту, где обитают самые эпические, самые знаменитые и самые уникальные среди них — такие как гимнастка Лариса Латынина, футболист Лев Яшин, прыгун в высоту Валерий Брумель, штангист Юрий Власов, фигуристка Ирина Роднина, борец Александр Карелин. Каждый — король своего вида или как минимум амплуа, каждый — топовый бренд не какой-то конкретной эпохи, а такой, что и десятилетия спустя после своего взлета не теряет блеска, лишь добавляя в ценности.

Прелесть установленного в воскресенье Александром Овечкиным рекорда в том, что его ценность абсолютно бесспорна.

Он — плод штурма планки, установленной человеком, который для страны, придумавшей хоккей,— и не только для нее — остается кем-то вроде хоккейного бога, словно специально созданного для того, чтобы огорчать чужих вратарей различными способами, забрасывавшего и 90 с лишним шайб в регулярном чемпионате. Когда Уэйн Гретцки в 1999 году попрощался с хоккеем, остановившись на 894 голах, у него вообще, строго говоря, не было конкурентов. Ближайшим так и оставался попрощавшийся с хоккеем за пару десятилетий до этого Горди Хоу, которого Гретцки обскакал еще в 1994-м. А представлениям о непоколебимости планки добавляли метаморфозы, случившиеся с игрой.

Некоторые специализированные хоккейные сайты даже придумали индексы, уточняющие персональную статистику с учетом специфики эпохи. А в том, что эпоху расцвета Уэйна Гретцки забивать в НХЛ было легче, чем сегодня, после изобретения изощренных защитных схем, можно убедиться, просто изучив динамику средней результативность в лиге. В 1980-е она приближалась к восьми голам за игру, в текущем столетии падала ниже шести. Но для российского форварда с сумасшедшей энергетикой и безумным по силе и точности броском, который особенно хорош, когда наносится в касание из левого круга вбрасывания, это обстоятельство не оказалось непреодолимой преградой — снес его с пути так же уверенно, как, разгоняясь до космической скорости, сносил соперников в молодые годы.

А еще рекорд Александра Овечкина замечателен своим резонансом — видимо, беспрецедентным для российского спорта. За охотой за ним следили в Великобритании, Индии и Австралии, глухой хоккейной периферии. А для важнейших в жизни Овечкина стран, она на протяжении несколько месяцев была чуть ли не основным спортивным аттракционом — с интернет-счетчиками, отмеряющими все сокращающееся и сокращающееся расстояние до Уэйна Гретцки, рекламными баннерами в Москве, безумной популярностью ставок на ее исход у американских и российских букмекеров и бесконечными телепередачами, посвященными погоне. В одной из них, на ESPN, прямо перед падением рекорда ведущие рассуждали о том, что он — благо для всей НХЛ. В ней в ходу такое понятие как hockey bubble — устойчивая, «корневая» аудитория лиги, которая чрезвычайно стабильна и растет жутко неохотно. От нее зависит благополучие бизнеса. Так вот, аналитики констатировали, что благодаря Овечкину в hockey bubble влилось, то ли на время, то ли навсегда, множество новых участников — сотни тысяч, а может быть, миллионы.

Они тоже проверяли показания счетчиков. Они тоже радовались баннерам. Они тоже выбирали в букмекерской конторе матч и способ, которым Александр Овечкин забьет 895-й гол. Они тоже изучали рассказы его бывших партнеров и оппонентов про грани таланта форварда — про умение найти свободное пространство, как плотно его ни контролируй, про звериное чутье на шанс, про щелчок, после которого шайба вопреки законам физики по дороге к воротам два или три раза меняет в воздухе направление. Про то, что великий снайпер советской эры, когда НХЛ для отечественных гениев еще была недоступна, Борис Михайлов охарактеризовал Ъ как «нацеленность прежде всего на командный результат», отличающую хоккеиста, напрасно в действительности ассоциирующегося с персональными подвигами. Просто такие подвиги как бы прилагаются к его слишком многослойному дару.

И эти люди наверняка будет следить за тем, что будет происходить с Александром Овечкиным после обретения им королевского статуса. За предстоящей в ближайшее время, после окончания регулярного чемпионата, другой охотой — за вторым для «Вашингтона», бьющегося в нем за лидерство, Кубком Стэнли. За следующим сезоном — последним для Овечкина по контракту с клубом. За его возвращением в Россию, в родное «Динамо», на которое он уже успел прозрачно намекнуть. За тем, как он будет наслаждаться рангом короля снайперов, который у него, судя по всему, никому не отнять еще долго-предолго. Теперь вечный — его рекорд.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Легенда №8

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Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве в семье спортсменов. Его отец Михаил был профессиональным футболистом, выступал за столичное «Динамо», мать Татьяна — баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка. Хоккеист с детства занимался в спортивной школе московского «Динамо»

Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве в семье спортсменов. Его отец Михаил был профессиональным футболистом, выступал за столичное «Динамо», мать Татьяна — баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка. Хоккеист с детства занимался в спортивной школе московского «Динамо»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2000 году Александр Овечкин был переведен во взрослую команду «Динамо». Дебютировал в чемпионате России в сезоне 2001/2002. Через два года стал одним из лидеров столичного клуба, был признан одним из лучших нападающих чемпионата России 2003/2004

В 2000 году Александр Овечкин был переведен во взрослую команду «Динамо». Дебютировал в чемпионате России в сезоне 2001/2002. Через два года стал одним из лидеров столичного клуба, был признан одним из лучших нападающих чемпионата России 2003/2004

Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress

У Александра Овечкина есть старший брат Михаил (на фото справа). Когда Александру было 10 лет, еще один его старший брат Сергей погиб в автомобильной аварии

У Александра Овечкина есть старший брат Михаил (на фото справа). Когда Александру было 10 лет, еще один его старший брат Сергей погиб в автомобильной аварии

Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress

Летом 2004 года Овечкин был выбран на драфте клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» под первым номером (ранее такое удалось только Илье Ковальчуку в 2001 году). Александр выбрал игровой номер 8 — под этим номером его мать дважды побеждала на Олимпиадах

Летом 2004 года Овечкин был выбран на драфте клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» под первым номером (ранее такое удалось только Илье Ковальчуку в 2001 году). Александр выбрал игровой номер 8 — под этим номером его мать дважды побеждала на Олимпиадах

Фото: Reuters / Ellen Ozier

Сезон 2004/2005 в НХЛ был отменен из-за локаута. Александр Овечкин остался еще на год в московском «Динамо» и помог команде выиграть чемпионат России

Сезон 2004/2005 в НХЛ был отменен из-за локаута. Александр Овечкин остался еще на год в московском «Динамо» и помог команде выиграть чемпионат России

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

В первом матче за «Вашингтон» в октябре 2005 года Овечкин сделал дубль и принес команде победу. По итогам дебютного сезона в НХЛ россиянин получил приз как лучший новичок лиги

В первом матче за «Вашингтон» в октябре 2005 года Овечкин сделал дубль и принес команде победу. По итогам дебютного сезона в НХЛ россиянин получил приз как лучший новичок лиги

Фото: Reuters / Joe Giza

За сборную России Александр Овечкин играл на трех Олимпиадах — в 2006 (на фото), 2010 и 2014 годах, но медалей команда не завоевала. На Игры 2018 года, где российские хоккеисты завоевали золото, спортсмен, как и другие игроки НХЛ, поехать не смог

За сборную России Александр Овечкин играл на трех Олимпиадах — в 2006 (на фото), 2010 и 2014 годах, но медалей команда не завоевала. На Игры 2018 года, где российские хоккеисты завоевали золото, спортсмен, как и другие игроки НХЛ, поехать не смог

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2008 году хоккеист подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 13 лет стоимостью $124 млн&lt;br> На фото: Александр Овечкин со своей матерью Татьяной

В 2008 году хоккеист подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 13 лет стоимостью $124 млн
На фото: Александр Овечкин со своей матерью Татьяной

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Из 13 чемпионатов мира, в которых участвовал Овечкин, сборная России трижды выигрывала золото, два раза серебро и четыре — бронзу&lt;br> На фото: чемпионат мира 2008 года в Канаде, где россияне победили в финале хозяев турнира со счетом 5:4 в овертайме

Из 13 чемпионатов мира, в которых участвовал Овечкин, сборная России трижды выигрывала золото, два раза серебро и четыре — бронзу
На фото: чемпионат мира 2008 года в Канаде, где россияне победили в финале хозяев турнира со счетом 5:4 в овертайме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2010 году Александр Овечкин стал капитаном «Вашингтон Кэпиталз». Команда завершила регулярный чемпионат, набрав больше всех очков, но не сумела преодолеть первый раунд play-off. Овечкин считался одним из основных претендентов на звание лучшего игрока регулярного сезона, но в итоге занял второе место

В 2010 году Александр Овечкин стал капитаном «Вашингтон Кэпиталз». Команда завершила регулярный чемпионат, набрав больше всех очков, но не сумела преодолеть первый раунд play-off. Овечкин считался одним из основных претендентов на звание лучшего игрока регулярного сезона, но в итоге занял второе место

Фото: Reuters / Jim Young

На чемпионате мира в Германии в том же 2010 году сборная Россия заняла второе место. Александр Овечкин стал пятым в списке лучших бомбардиров турнира

На чемпионате мира в Германии в том же 2010 году сборная Россия заняла второе место. Александр Овечкин стал пятым в списке лучших бомбардиров турнира

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прозвище Овечкина в НХЛ — «Александр Великий». Его выбрали болельщики на официальном конкурсе лиги

Прозвище Овечкина в НХЛ — «Александр Великий». Его выбрали болельщики на официальном конкурсе лиги

Фото: Reuters / Mike Cassese

Начало сезона 2012/2013 в связи с новым локаутом в НХЛ Овечкин провел в московском «Динамо». В 31 матче форвард набрал 40 очков. Уже после его отъезда «Динамо» выиграло Кубок Гагарина, и имя Овечкина было нанесено на кубок

Начало сезона 2012/2013 в связи с новым локаутом в НХЛ Овечкин провел в московском «Динамо». В 31 матче форвард набрал 40 очков. Уже после его отъезда «Динамо» выиграло Кубок Гагарина, и имя Овечкина было нанесено на кубок

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

22 февраля 2020 года Александ Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ, став седьмым игроком, добившимся этого результата за всю историю лиги

22 февраля 2020 года Александ Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ, став седьмым игроком, добившимся этого результата за всю историю лиги

Фото: AP / Alex Brandon

Хоккеист заключал партнерские соглашения с часовым брендом Hublot и американской сетью супермаркетов Giant Food, был лицом ребрендинга «Промсвязьбанка». Forbes оценивал годовой доход хоккеиста более чем в $15 млн&lt;br> На фото: Александр Овечкин на благотворительном баскетбольном турнире

Хоккеист заключал партнерские соглашения с часовым брендом Hublot и американской сетью супермаркетов Giant Food, был лицом ребрендинга «Промсвязьбанка». Forbes оценивал годовой доход хоккеиста более чем в $15 млн
На фото: Александр Овечкин на благотворительном баскетбольном турнире

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Александр Овечкин является давним сторонником Владимира Путина — во многих интервью хоккеист говорил об уважении к президенту России. Осенью 2017 года он объявил о создании общественного движения под названием Putin Team, которое поддерживало господина Путина на президентских выборах в 2018 году&lt;br> На фото: Александр Овечкин с Владимиром Путиным на турнире по самбо

Александр Овечкин является давним сторонником Владимира Путина — во многих интервью хоккеист говорил об уважении к президенту России. Осенью 2017 года он объявил о создании общественного движения под названием Putin Team, которое поддерживало господина Путина на президентских выборах в 2018 году
На фото: Александр Овечкин с Владимиром Путиным на турнире по самбо

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В 2018 году Александр Овечкин привел «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим этот трофей в качестве капитана команды

В 2018 году Александр Овечкин привел «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим этот трофей в качестве капитана команды

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Александр Овечкин девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, трижды получал призы самому ценному игроку — «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи». НХЛ включила россиянина в список 100 величайших хоккеистов лиги за всю историю

Александр Овечкин девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, трижды получал призы самому ценному игроку — «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи». НХЛ включила россиянина в список 100 величайших хоккеистов лиги за всю историю

Фото: Reuters / Geoff Burke / USA TODAY Sports

8 марта 2022 года капитан «Вашингтон Кэпиталз» оформил дубль в выездном матче против «Калгари» (5:4). Тогда он сравнялся по числу заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ с чешским нападающим Яромиром Ягром (766 голов), разделив с ним третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Однако уже 24 декабря Овечкин вышел на второе место, обогнав на одну шайбу Горди Хоу (801). Он оформил дубль в матче против «Виннипег Джетс»

8 марта 2022 года капитан «Вашингтон Кэпиталз» оформил дубль в выездном матче против «Калгари» (5:4). Тогда он сравнялся по числу заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ с чешским нападающим Яромиром Ягром (766 голов), разделив с ним третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Однако уже 24 декабря Овечкин вышел на второе место, обогнав на одну шайбу Горди Хоу (801). Он оформил дубль в матче против «Виннипег Джетс»

Фото: Dan Hamilton / USA TODAY Sports / Reuters

«Безусловно, невероятное достижение. Я всегда говорю, что без партнеров я бы никогда не достиг таких целей и показателей. Это командная работа, спасибо ребятам. В раздевалке царит особая атмосфера. Не так много ребят, которые провели 1000 игр вместе»&lt;br> Александр Овечкин провел 1000-й совместный матч со шведским нападающим Никласом Бекстремом, сыграв 8 марта 2022 года против «Калгари». Впервые они вместе вышли на лед 5 октября 2007 года. Кроме того, 6 декабря 2022 года россиянин забросил 787-ю шайбу в регулярных матчах НХЛ и установил рекорд по их числу за одну команду

«Безусловно, невероятное достижение. Я всегда говорю, что без партнеров я бы никогда не достиг таких целей и показателей. Это командная работа, спасибо ребятам. В раздевалке царит особая атмосфера. Не так много ребят, которые провели 1000 игр вместе»
Александр Овечкин провел 1000-й совместный матч со шведским нападающим Никласом Бекстремом, сыграв 8 марта 2022 года против «Калгари». Впервые они вместе вышли на лед 5 октября 2007 года. Кроме того, 6 декабря 2022 года россиянин забросил 787-ю шайбу в регулярных матчах НХЛ и установил рекорд по их числу за одну команду

Фото: Mark Blinch / NHLI / Getty Images

«Я собираюсь стать лучшим среди всех европейских хоккеистов, игравших в НХЛ. Это будет серьезная веха. Большое число»&lt;br> 12 ноября 2023 года российский нападающий забросил 56-ю шайбу в карьере НХЛ в пустые ворота. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Уэйном Гретцки

«Я собираюсь стать лучшим среди всех европейских хоккеистов, игравших в НХЛ. Это будет серьезная веха. Большое число»
12 ноября 2023 года российский нападающий забросил 56-ю шайбу в карьере НХЛ в пустые ворота. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Уэйном Гретцки

Фото: Geoff Burke / USA Today Sports / Reuters

8 декабря 2023 года Овечкин сделал результативный пас в матче против «Даллас Старз» и набрал свое 1500-е очко в лиге. Он стал первым российским игроком, вторым европейцем (после Яромира Ягра) и 16-м хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось добраться до этой отметки. 6 апреля 2025 года Александр Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ, забросив 895-ю шайбу в ворота «Нью-Йорк Айлендерс»

8 декабря 2023 года Овечкин сделал результативный пас в матче против «Даллас Старз» и набрал свое 1500-е очко в лиге. Он стал первым российским игроком, вторым европейцем (после Яромира Ягра) и 16-м хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось добраться до этой отметки. 6 апреля 2025 года Александр Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ, забросив 895-ю шайбу в ворота «Нью-Йорк Айлендерс»

Фото: Reuters

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Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве в семье спортсменов. Его отец Михаил был профессиональным футболистом, выступал за столичное «Динамо», мать Татьяна — баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка. Хоккеист с детства занимался в спортивной школе московского «Динамо»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2000 году Александр Овечкин был переведен во взрослую команду «Динамо». Дебютировал в чемпионате России в сезоне 2001/2002. Через два года стал одним из лидеров столичного клуба, был признан одним из лучших нападающих чемпионата России 2003/2004

Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress

У Александра Овечкина есть старший брат Михаил (на фото справа). Когда Александру было 10 лет, еще один его старший брат Сергей погиб в автомобильной аварии

Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress

Летом 2004 года Овечкин был выбран на драфте клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» под первым номером (ранее такое удалось только Илье Ковальчуку в 2001 году). Александр выбрал игровой номер 8 — под этим номером его мать дважды побеждала на Олимпиадах

Фото: Reuters / Ellen Ozier

Сезон 2004/2005 в НХЛ был отменен из-за локаута. Александр Овечкин остался еще на год в московском «Динамо» и помог команде выиграть чемпионат России

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

В первом матче за «Вашингтон» в октябре 2005 года Овечкин сделал дубль и принес команде победу. По итогам дебютного сезона в НХЛ россиянин получил приз как лучший новичок лиги

Фото: Reuters / Joe Giza

За сборную России Александр Овечкин играл на трех Олимпиадах — в 2006 (на фото), 2010 и 2014 годах, но медалей команда не завоевала. На Игры 2018 года, где российские хоккеисты завоевали золото, спортсмен, как и другие игроки НХЛ, поехать не смог

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2008 году хоккеист подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 13 лет стоимостью $124 млн
На фото: Александр Овечкин со своей матерью Татьяной

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Из 13 чемпионатов мира, в которых участвовал Овечкин, сборная России трижды выигрывала золото, два раза серебро и четыре — бронзу
На фото: чемпионат мира 2008 года в Канаде, где россияне победили в финале хозяев турнира со счетом 5:4 в овертайме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2010 году Александр Овечкин стал капитаном «Вашингтон Кэпиталз». Команда завершила регулярный чемпионат, набрав больше всех очков, но не сумела преодолеть первый раунд play-off. Овечкин считался одним из основных претендентов на звание лучшего игрока регулярного сезона, но в итоге занял второе место

Фото: Reuters / Jim Young

На чемпионате мира в Германии в том же 2010 году сборная Россия заняла второе место. Александр Овечкин стал пятым в списке лучших бомбардиров турнира

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прозвище Овечкина в НХЛ — «Александр Великий». Его выбрали болельщики на официальном конкурсе лиги

Фото: Reuters / Mike Cassese

Начало сезона 2012/2013 в связи с новым локаутом в НХЛ Овечкин провел в московском «Динамо». В 31 матче форвард набрал 40 очков. Уже после его отъезда «Динамо» выиграло Кубок Гагарина, и имя Овечкина было нанесено на кубок

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

22 февраля 2020 года Александ Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ, став седьмым игроком, добившимся этого результата за всю историю лиги

Фото: AP / Alex Brandon

Хоккеист заключал партнерские соглашения с часовым брендом Hublot и американской сетью супермаркетов Giant Food, был лицом ребрендинга «Промсвязьбанка». Forbes оценивал годовой доход хоккеиста более чем в $15 млн
На фото: Александр Овечкин на благотворительном баскетбольном турнире

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Александр Овечкин является давним сторонником Владимира Путина — во многих интервью хоккеист говорил об уважении к президенту России. Осенью 2017 года он объявил о создании общественного движения под названием Putin Team, которое поддерживало господина Путина на президентских выборах в 2018 году
На фото: Александр Овечкин с Владимиром Путиным на турнире по самбо

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В 2018 году Александр Овечкин привел «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим этот трофей в качестве капитана команды

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Александр Овечкин девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, трижды получал призы самому ценному игроку — «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи». НХЛ включила россиянина в список 100 величайших хоккеистов лиги за всю историю

Фото: Reuters / Geoff Burke / USA TODAY Sports

8 марта 2022 года капитан «Вашингтон Кэпиталз» оформил дубль в выездном матче против «Калгари» (5:4). Тогда он сравнялся по числу заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ с чешским нападающим Яромиром Ягром (766 голов), разделив с ним третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Однако уже 24 декабря Овечкин вышел на второе место, обогнав на одну шайбу Горди Хоу (801). Он оформил дубль в матче против «Виннипег Джетс»

Фото: Dan Hamilton / USA TODAY Sports / Reuters

«Безусловно, невероятное достижение. Я всегда говорю, что без партнеров я бы никогда не достиг таких целей и показателей. Это командная работа, спасибо ребятам. В раздевалке царит особая атмосфера. Не так много ребят, которые провели 1000 игр вместе»
Александр Овечкин провел 1000-й совместный матч со шведским нападающим Никласом Бекстремом, сыграв 8 марта 2022 года против «Калгари». Впервые они вместе вышли на лед 5 октября 2007 года. Кроме того, 6 декабря 2022 года россиянин забросил 787-ю шайбу в регулярных матчах НХЛ и установил рекорд по их числу за одну команду

Фото: Mark Blinch / NHLI / Getty Images

«Я собираюсь стать лучшим среди всех европейских хоккеистов, игравших в НХЛ. Это будет серьезная веха. Большое число»
12 ноября 2023 года российский нападающий забросил 56-ю шайбу в карьере НХЛ в пустые ворота. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Уэйном Гретцки

Фото: Geoff Burke / USA Today Sports / Reuters

8 декабря 2023 года Овечкин сделал результативный пас в матче против «Даллас Старз» и набрал свое 1500-е очко в лиге. Он стал первым российским игроком, вторым европейцем (после Яромира Ягра) и 16-м хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось добраться до этой отметки. 6 апреля 2025 года Александр Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ, забросив 895-ю шайбу в ворота «Нью-Йорк Айлендерс»

Фото: Reuters

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  • Газета «Коммерсантъ» №62/П от 07.04.2025, стр. 12

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