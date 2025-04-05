Овечкин повторил рекорд Гретцки по числу забитых шайб

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся с канадским хоккеистом Уэйном Гретцки по количеству голов (894) в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рекорд Гретцки держался в течение 26 лет.

«Вашингтон Кэпиталз» проводил домашний матч против «Чикаго Блэкхокс». Уже на 3-й минуте россиянин забил с передачи Дилана Строма, а в заключительном периоде реализовал численное преимущество броском из левой зоны вбрасывания, которую называют «офисом Овечкина». Игра завершилась победой «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 5:3.

Уэйн Гретцки забил 894-ю шайбу во время своего 1 487 матча в марте 1999 года. Александру Овечкину для достижения рекордной отметки потребовалось 1 486 матчей.

Также россиянин побил рекорд чешского хоккеиста Яромира Ягра по победным голам в лиге — 292 против 291.

Овечкин начал карьеру в НХЛ в сезоне-2005/2006, сейчас он проводит свой 20-й сезон в лиге. Гретцки также провел в НХЛ 20 сезонов — с 1979/1980 по 1998/1999 годы.