Goldman Sachs оценивает вероятность рецессии в США в 45%

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs вновь ухудшили прогноз по состоянию экономики США в краткосрочной перспективе. Теперь они оценивают вероятность наступления рецессии в ближайшие 12 месяцев в 45%, сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nam Y. Huh / AP Фото: Nam Y. Huh / AP

Это уже третье за последние несколько месяцев ухудшение прогноза Goldman Sachs. Еще в октябре прошлого года, до победы Дональда Трампа на выборах президента, аналитики банка оценивали такую вероятность в 15%. После вступления господина Трампа в должность президента Goldman Sachs ухудшил свой прогноз до 20%, а в конце марта — уже до 35%.

Аналитики банка связывают вероятное наступление рецессии в США с таможенными пошлинами, вводимыми господином Трампом в отношении многих стран мира. На прошлой неделе, руководствуясь теми же соображениями, собственный прогноз по вероятности рецессии мировой экономики ухудшил JPMorgan — с 40% до 60%.

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Кирилл Сарханянц