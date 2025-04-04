JPMorgan: вероятность рецессии в мире в этом году выросла с 40% до 60%

Масштабные пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа, являются «наибольшей угрозой для глобальной экономики» и могут спровоцировать рецессию в США, считает ведущий экономист JPMorgan Брюс Касман. Если пошлины не будут отменены, считает он, уже в этом году стоит ожидать глобальной рецессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

«Риск рецессии глобальной экономики в этом году вырос с 40% до 60%»,— заявил эксперт в письменных комментариях для клиентов банка, которые цитирует агентство Bloomberg. Прогнозы о 40-процентной вероятности рецессии американский банк делал до объявленного Дональдом Трампом 2 апреля «дня освобождения США».

Как отметил господин Касман в своем анализе, озаглавленном «Прольется кровь», введенные США пошлины — «самое резкое взвинчивание налогов для американских домохозяйств и компаний с 1968 года». По его словам, негативные последствия введения пошлин могут значительно возрасти из-за ответных мер других стран, спада уверенности бизнеса, нарушения глобальных цепочек поставок.

Эксперт также указывает, что возможен, хотя и менее вероятен, вариант, когда в США рецессия начнется в текущем году, а в остальном мире — нет. Ранее Goldman Sachs повысил вероятность наступления рецессии в 2025 году с 20% до 35%.

Подробнее о последствиях введения тарифов — в материале «Ъ».

Алена Миклашевская