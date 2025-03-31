Goldman Sachs почти вдвое повысил вероятность рецессии в США

Вступление в силу новых импортных пошлин от администрации Дональда Трампа, намеченное на ближайшие дни, неминуемо приведет к эскалации глобальной торговой войны. А это, в свою очередь, спровоцирует ускорение инфляции в США, уверены в Goldman Sachs. Исходя из этого аналитики банка почти вдвое увеличили вероятность рецессии американской экономики в нынешнем году, сообщает The Wall Street Journal.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kelly / Reuters Фото: Andrew Kelly / Reuters

Если в предыдущем прогнозе аналитики Goldman Sachs оценивали наступление рецессии в 2025 году в 20%, то теперь вероятность такого сценария развития событий в США они оценивают в 35%.

«Повышение нашей предыдущей оценки с 20% отражает более низкий базовый уровень роста, резкое снижение доверия домохозяйств и бизнеса в последнее время, а также заявления представителей Белого дома, указывающие на большую готовность терпеть краткосрочную экономическую слабость в интересах проводимой ими политики»,— говорится в аналитической записке Goldman Sachs.

Банк также повысил прогноз базовой инфляции на конец 2025 года до 3,5% в годовом исчислении, а прогноз роста ВВП по итогам нынешнего года снизил с 1,5% до 1%.

Почему мировые инвесторы рекордными темпами скупают акции европейских компаний — в материале «Трамп разогрел инвестиции».

Кирилл Сарханянц