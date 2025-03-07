«Я буду преемницей Макрона»

После сенсационного выступления президента Эмманюэля Макрона, назвавшего Россию «угрозой для Франции и всей Европы», его главный противник Марин Ле Пен поспешила с ним не согласиться. Лидер партии «Национальное объединение» (RN) и двукратная финалистка президентских выборов рассказала газете Le Figaro об угрозах, стоящих перед Францией, и перспективах мира на Украине. Значительная часть интервью была посвящена отношениям с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер крайне правого «Национального объединения» (RN) Марин Ле Пен

Фото: Ana Beltran / Reuters Лидер крайне правого «Национального объединения» (RN) Марин Ле Пен

Фото: Ana Beltran / Reuters

«Мне не нужно никуда ехать, чтобы узнать реалии войны. Именно поэтому я ее так боюсь,— заявила Марин Ле Пен в ответ на вопрос, не собирается ли она наконец посетить Киев.— Я знаю, что война ужасна, и не говорю об этом с той легкостью, с какой говорят те, кто объясняет нам, что мы должны пойти войной на Россию».

Марин Ле Пен категорически не согласна с мнением Эмманюэля Макрона о том, что Россия превратила конфликт на Украине в глобальный.

По ее мнению, этого не произошло, но именно в этом и состоит сейчас главная опасность: «В то время как, возможно, впервые за три года открывается перспектива возможного мира на Украине, Эмманюэль Макрон требует от нас готовиться к войне».

Говоря о «российской угрозе», Ле Пен напомнила, что любая великая держава несет потенциальную угрозу для соседей, но Россия никак не является первостепенной опасностью для Франции: если за три года РФ не смогла достичь значительных успехов на Украине, стоит ли бояться ее армии, находясь в Париже?

Конечно, Марин Ле Пен признает, что в России резко ухудшилось отношение к Европе. Однако она предостерегла от карикатурного восприятия ситуации. «Владимир Путин все более враждебен к Западу. Но если лидер страны настроен против целого континента, это еще не значит, что он ведет с ним войну! В геополитике важен взгляд с высоты»,— настаивала она. И добавила: «Мне говорили, что за Путиным стоят люди, которые еще более враждебны Западу, чем он сам, и я склонна в это верить».

«Выборы Дональда Трампа напоминают нам о том, что страна может изменить курс: в этом, собственно, и заключается принцип суверенных наций»,— отметила Марин Ле Пен, убежденная в том, что мир на Украине может быть достигнут только дипломатическим путем.

Она признает, что у президента США есть своя стратегия: «Я уже высказывала свое мнение о жесткости, с которой американский президент прекратил помощь Украине. Но разве это не было предсказуемо? С точки зрения французских политиков, Дональд Трамп имеет один существенный недостаток: он выполняет свои обещания. Он обещал мир и, значит, сделает все, чтобы его добиться». Однако французский политик беспокоится, что переговоры сведутся к диалогу между Россией и США: «Европа, а особенно Франция должны занять место за столом переговоров, чтобы избежать нового "Версальского договора" — мира, в котором заложены семена будущей войны».

Отвечая на вопросы, Марин Ле Пен усомнилась в идее Макрона о необходимости распространения на всю Европу стратегического ядерного сдерживания, подчеркнув, что принципы национальной обороны, сформулированные еще Шарлем де Голлем, не требуют изменений: «Французская доктрина ядерного сдерживания проста — никто не узнает ни дня, ни часа, ни причин, ни места. И я не собираюсь ее менять».

Комментируя призывы к усилению обороны Европы в ответ на мировые кризисы, Ле Пен отметила, что не следует путать европейские страны и Евросоюз.

«Европейский союз — это серийные узурпаторы, которые используют каждую кризисную ситуацию, чтобы расширить свои полномочия»,— заявила она. Политик также выступила против создания единой европейской армии, так как это могло бы втянуть французских солдат в войну на Украине.

Что же касается французской внутренней политики, то Ле Пен убеждена, что скорый роспуск Национальной ассамблеи неизбежен и новые парламентские выборы состоятся до 2027 года. Отвечая на вопрос о своем возможном участии в следующих президентских выборах, Ле Пен не оставила собеседникам сомнений: «Я буду преемницей Макрона».

Алексей Тарханов, Париж