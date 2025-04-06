Оренбургское становится свердловским

Врио свердловского губернатора Денис Паслер, вернувшийся в родной регион после шести лет руководства Оренбургской областью, решил не тянуть с кадровыми вопросами. Вслед за ним в Екатеринбург начинают перебираться члены его прежней команды. В свою очередь, правительство Свердловской области ожидаемо покидают чиновники, близкие к экс-губернатору Евгению Куйвашеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

5 апреля Денис Паслер назначил на должность вице-губернатора—министра здравоохранения Свердловской области Татьяну Савинову, которая занимала аналогичный «сдвоенный» пост в Оренбуржье. «Татьяна Леонидовна показала себя как опытный управленец, организовала работу на самом ответственном участке нашей работы — это социальная сфера и медицина»,— прокомментировал назначение господин Паслер.

Ранее в свердловском правительстве такой позиции не было. Отвечавший за «социалку» вице-губернатор Павел Креков, который написал заявление на увольнение еще 31 марта, работал в кабинете с 2012 года, то есть на протяжении всего срока полномочий Евгения Куйвашева. Министр здравоохранения Андрей Карлов занимал пост с 2020 года.

Напомним, 26 марта Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева и назначил на его место Дениса Паслера. Прибыв через два дня в Екатеринбург, тот заявил, что планирует сначала со всеми «познакомиться» и только потом принимать решения о перестановках (см. “Ъ” от 29 марта). Однако заняться кадровыми вопросами ему пришлось фактически в тот же вечер.

По данным осведомленных источников “Ъ”, уже 28 марта заявление об уходе написал замгубернатора—руководитель аппарата главы и правительства Свердловской области Иван Детченя.

Молодой чиновник начинал карьеру в 2014 году, когда кабинетом как раз руководил Денис Паслер (2012–2016), и прошел путь от рядового сотрудника министерства внешнеэкономических связей до ближайшего соратника Евгения Куйвашева. Нынешнюю должность господин Детченя получил в октябре 2024 года.

Заявление чиновника пока не подписано, хотя на его место уже есть близкий к господину Паслеру претендент — помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе супруг спикера Екатеринбургской городской думы Евгений Гурарий, говорят источники “Ъ”. С 2013 по 2016 год, когда нынешний врио губернатора возглавлял кабинет, тот работал его советником.

Помимо вице-губернатора по «социалке» и главы минздрава Денис Паслер успел сменить своего представителя при президенте РФ. Занимавший этот пост с 2013 года Александр Овчаров 2 апреля ушел в отставку, а на его место был назначен Андрей Цыкун — бывший представитель Оренбургской области при правительстве РФ.

По данным источников “Ъ”, в Свердловскую область также могут переехать вице-губернатор—зампред оренбургского правительства по экономической и инвестиционной политике, министр экономразвития Игнат Петухов и министр образования Алексей Пахомов. Господин Петухов 3 апреля уже оставил должность «в связи с переходом на новое место работы».

Что касается врио главы Оренбургской области Евгения Солнцева, который последние два года работал премьером Донецкой народной республики, то он пока значимых кадровых решений не принимал. 2 апреля господин Солнцев лишь назначил главой Новосергиевского района Героя России, участника президентской кадровой программы «Время героев» Нурсултана Муссагалеева.

По мнению свердловского политтехнолога Александра Ханина, несмотря на уже принятые господином Паслером решения, значимых изменений в составе правительства региона до выборов не произойдет. «До перехода в Оренбуржье Денис Паслер был горячим человеком, но за прошедшее с тех пор время научился быть более взвешенным и работать с теми, кто показывает результат, независимо от их позиций»,— полагает эксперт. По его мнению, врио губернатора нужно время, чтобы «присмотреться» к действующим членам правительства.

Анна Капустина, Василий Алексеев, Екатеринбург; Сабрина Самедова, Самара