Уральские переменные

Вечером 26 марта президент Владимир Путин принял досрочную отставку главы Свердловской области Евгения Куйвашева. Освободившееся место в статусе врио губернатора занял руководитель Оренбургской области Денис Паслер, а на этот пост, в свою очередь, был назначен председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Евгений Солнцев. Для свердловских чиновников отставка господина Куйвашева стала неожиданной, однако эксперт считает, что решение о его замене можно считать «вызревшим».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Экс-глава Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщал накануне “Ъ”, поздно вечером 26 марта Владимир Путин подписал два кадровых указа. Первым он принял отставку «по собственному желанию» свердловского губернатора Евгения Куйвашева и назначил врио главы региона Дениса Паслера, который в 2012–2016 годах был председателем свердловского правительства, а с 2019-го руководил Оренбургской областью. Другим указом господин Паслер был освобожден от должности оренбургского губернатора, которую в статусе врио занял премьер ДНР Евгений Солнцев.

Новость об уходе Евгения Куйвашева, руководившего регионом без малого 13 лет, в правительстве Свердловской области встретили весьма нервно.

«Инсайды об отставке регулярно поступали на протяжении десяти лет, и мы давно перестали в них верить»,— признается собеседник “Ъ” в региональном кабинете, добавляя, что «серьезность положения» местные чиновники осознали буквально за день до ухода шефа. «Есть ощущение, что человек от обиды хлопнул дверью и ушел в никуда»,— отмечает другой источник “Ъ”. Добавим, что новое место работы господина Куйвашева пока неизвестно.

Собеседники “Ъ” полагают, что перестановки в руководстве региона пока будут точечными. «Формально Паслер получает отстроенную централизованную структуру, неформально — полный Серый дом (правительство Свердловской области.— “Ъ”) людей, обязанных карьерой старому губернатору»,— говорит один из них. Впрочем, «мало кто приходит и начинает рубить шашкой направо-налево, тем более большинство администраторов Паслер хорошо знает», рассуждает другой.

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В мэрии Екатеринбурга уверены, что конфронтации между городской и областной властью не будет: «Нынешний глава Екатеринбурга Алексей Орлов "воевать" особо не любит». Хотя в отношениях нового губернатора с другими муниципалитетами «отдельные шероховатости» возможны, допускают собеседники “Ъ”. При этом значимые финансово-промышленные группы восприняли назначение господина Паслера спокойно. «Нам он понятен»,— дружно признаются источники “Ъ” на нескольких предприятиях.

В Оренбурге уход губернатора в другой уральский регион тоже назвали «очень неожиданным событием».

Вице-спикер областного заксобрания Александр Куниловский («Единая Россия») признался, что относится к этому «с сожалением и надеждой»: «Денису Паслеру говорю спасибо за то, что было сделано в вопросах решения последствий паводка-2024, содействия СВО, привлечения в область инвестиций. А с новым губернатором готовы конструктивно взаимодействовать для развития Оренбуржья».

По словам местного политолога Афанасия Никитина, Денис Паслер давно мечтал покинуть Оренбург и вернуться в Свердловскую область, а «Путин иногда исполняет мечты, особенно если они однозначно сформулированы». Новому же руководителю Евгению Солнцеву «предстоит вначале решить проблемы с уже начавшимся наводнением, а потом сделать так, чтобы больше вода региону не угрожала», добавляет эксперт.

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Напомним, что переход Дениса Паслера из Оренбургской области в Свердловскую стал уже вторым за последние полгода перемещением регионального руководителя «по горизонтали»: 5 ноября 2024 года глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн был назначен врио главы Коми.

Поруководить более чем одним регионом за карьеру удается немногим, а прямые, без промежуточных этапов перемещения и вовсе единичны (см. справку).

Политолог Константин Калачев видит в этом новую тенденцию: «В нынешних условиях цена экспериментов с теми, кто не имеет опыта управления территорией, возросла. Нужны проверенные временем и делом люди».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый глава Свердловской области Евгений Солнцев

Фото: пресс-служба президента РФ Новый глава Свердловской области Евгений Солнцев

Фото: пресс-служба президента РФ

По оценке политолога Ростислава Туровского, отставку Евгения Куйвашева нельзя назвать внезапной, ведь по современным меркам он работал достаточно долго. «Свердловская область — один из ключевых регионов России, на котором завязано множество политических и бизнес-интересов. И хотя Куйвашев не местный чиновник (он родился и начинал карьеру в соседней Тюменской области.— “Ъ”), он сумел зафиксировать баланс между элитами и бизнес-группами и не допускал того, чтобы кто-то пришел на его место и резко этот баланс изменил. Тем не менее решение о его замене вызрело»,— объясняет эксперт. По его словам, разговоры об отставке господина Куйвашева велись давно и обычно речь шла о переводе в федеральный центр.

Назначение Дениса Паслера господин Туровский называет компромиссным шагом: «Он как раз местный чиновник, который к тому же работал председателем правительства непосредственно у Куйвашева. И который тоже отлично знает местные бизнес-интересы. Некая плавность в этом процессе обеспечена». В Свердловской области «традиционно не любят "варягов"», поэтому появление на посту губернатора какой-то абсолютно неожиданной фигуры могло создать кризис власти в регионе, добавляет эксперт.

Что же касается повышения Евгения Солнцева, то его господин Туровский считает «вполне логичным кадровым решением», которое продолжает тенденцию продвижения на губернаторские посты чиновников, отработавших в Донбассе. «В новых регионах непросто создать стабильно работающие правительства, поскольку чиновники часто меняются. В этом плане ДНР при Солнцеве стала примером относительной стабильности. Он проявил себя на этом посту, чем и заслужил новое назначение»,— резюмирует Ростислав Туровский.

Григорий Лейба, Андрей Прах; Сабрина Самедова, Самара