Куйвашев Евгений Владимирович

Родился 16 марта 1971 года в поселке Луговской (Тюменская область). Окончил Тобольское медучилище по специальности «стоматолог-ортодонт» (1993) и Институт Федеральной пограничной службы по специальности «юриспруденция» (1999). В 2010 году прошел профпереподготовку в Тюменском государственном университете по программе «Государственное и муниципальное управление».

В 1989 году устроился слесарем в трест «Сургутремстрой», служил в армии, после был методистом по физкультуре в Сургутском управлении технологического транспорта. Впоследствии работал в Салымском вышкомонтажном управлении АО «Юганскнефтегаз», а также в ремонтно-эксплуатационном управлении в поселке Пойковский (ХМАО-Югра). В 1997 году перешел на работу в администрацию поселка, которую возглавил в 2000 году.

В 2005 году работал в Москве заместителем руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов. В том же году возглавил администрацию Тобольска, в 2007-м — мэрию Тюмени. В январе 2011 года назначен заместителем, а в сентябре — полпредом президента в Уральском федеральном округе.

В мае 2012 года указом президента назначен врио губернатора Свердловской области, в том же месяце утвержден в должности. В апреле 2017-го подал в отставку по собственному желанию, после чего был вновь назначен врио губернатора. В сентябре того же года победил на выборах главы региона (62,16% голосов). В 2022-м третий раз избрался губернатором (65,78%).

Действительный государственный советник РФ 1 класса. Награжден орденами Почета (2012) и Александра Невского (2019).