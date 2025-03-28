Вашего губернатора и там и тут передают

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер 28 марта успел выступить сразу в двух субъектах РФ. Утром он попрощался с жителями и чиновниками Оренбургской области, которой руководил последние шесть лет, и, не сумев сдержать слез, попросил прощения за недоделанные дела. А ближе к вечеру, заметно повеселев, приехал в родную Свердловскую область и призвал своих новых подчиненных работать «уже с сегодняшнего дня».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Прощание Дениса Паслера с Оренбуржьем выдалось эмоциональным. Выступая на церемонии представления врио губернатора Евгения Солнцева, господин Паслер признался, что окончательно «познать» вверенный ему в 2019 году субъект он так и не сумел, хотя «многое для себя открывал»: «Несмотря на то что шесть лет отработал, хочу сказать, что потенциал региона точно до конца, во-первых, не исчерпан, а во-вторых — не изучен». Следом чиновник поблагодарил за совместную работу всех оренбуржцев, полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, бывших губернаторов Юрия Берга и Алексея Чернышева, муниципальных глав, депутатов заксобрания, членов правительства, а также судейский корпус и федеральные службы. В этот момент голос экс-губернатора задрожал, и он попросил стакан воды.

«Если дадут, еще скажу два слова, можно? — пошутил чиновник.— Я хотел, наверное, попросить прощения у всех, кого, не дай бог, что называется, обидел словом, или не доделал те дела, которые надо было доделать».

Напомним, 26 марта президент Владимир Путин предложил Денису Паслеру возглавить родную Свердловскую область, а на его место назначил премьер-министра Донецкой народной республики Евгения Солнцева. Как позже пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в том числе это решение связано с успешной работой господина Паслера по устранению последствий паводка весной 2024 года.

Сразу после выступления в оренбургском Доме советов Денис Паслер отправился в свою резиденцию в Екатеринбурге. Там его ждали бывшие коллеги и подчиненные (с 2008 по 2012 год чиновник работал депутатом регионального парламента, а с 2012 по 2016 год — председателем областного правительства). Но сначала врио пообщался с полпредом президента в Уральском федеральном округе Артемом Жогой. «Вы человек здесь не новый, хорошо знаете всю инфраструктуру, все подводные течения и сложности»,— поприветствовал его господин Жога.

На торжественной церемонии полпред поблагодарил бывшего губернатора Евгения Куйвашева за приумноженный «промышленный и оборонный потенциал» региона, а также заверил собравшихся, что Денис Паслер «знает область не только как чиновник, но и как человек, который глубоко понимает местные особенности, культуру и традиции».

Сам господин Паслер напомнил, что знаком со многими сидящими в зале, а также признал, что «очень почетно и приятно вернуться на родину».

«Время, которое отработал Евгений Владимирович (Куйвашев.— “Ъ”), это большой, длинный путь, было многое сделано, что заслуживает уважение всех. Спасибо вам от всех уральцев»,— обратился он к экс-губернатору. Также врио подчеркнул, что рассчитывает на совместную работу с депутатами и чиновниками «уже с сегодняшнего дня»: «Всех рад видеть — за работу».

Евгений Куйвашев начал прощальную речь с благодарности президенту, который поддержал «практически все» его инициативы, а следом заявил, что знает Дениса Паслера как «грамотного, умного, сильного, талантливого» управленца: «Свердловская область в надежных руках».

Сдерживая слезы, господин Куйвашев тоже закончил раскаянием: «Если я кого-то обидел, простите меня».

Отвечая на вопросы журналистов о предстоящих перестановках в правительстве, врио губернатора попросил дать ему время, чтобы со всеми «познакомиться». Резиденцию он покинул в компании Артема Жоги и Евгения Куйвашева. Вечером вместе с полпредом господин Паслер посетил матч екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» против казанского «Ак Барса». Судя по посту Артема Жоги в Telegram, экс-губернатора рядом уже не было.

Андрей Прах; Василий Алексеев, Екатеринбург