Белый дом: более 50 стран пытаются договориться с США об урегулировании пошлин

Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что, по данным Торгового представительства США (USTR), более 50 стран обратились к президенту Дональду Трампу с просьбой начать переговоры о торговых пошлинах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кевин Хассетт и Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Кевин Хассетт и Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

«Прошлой ночью я получил отчет от USTR: более 50 стран обратились к президенту с желанием начать переговоры. И делают они это потому, что понимают — именно они во многом несут бремя тарифов (а не граждане США.— "Ъ"). Поэтому я не думаю, что вы увидите серьезное влияние на американского потребителя»,— сказал господин Хассетт в интервью ABC News.

Однако он добавил, что некоторые государства, в отношении товаров которых были объявлены пошлины, остро отреагировали на инициативу Белого дома и собираются принимать ответные меры.

Президент Дональд Трамп назвал пошлины наступлением «золотого века» в США и концом «десятилетий грабежа» со стороны других государств. Пошлины на импорт объявлены в отношении товаров из 185 государств и усилены повышенными до 17–49% ставками для стран, у которых в торговле с Соединенными Штатами наблюдается сильная асимметрия. В этот список Россия не вошла. Накануне стало известно о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Соединенные Штаты в мае и обсудить вопрос урегулирования пошлин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Игра тарифов».