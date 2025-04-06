Белый дом: РФ не попала под пошлины США из-за переговоров

Россию не включили в список стран, в отношении которых начнут действовать новые пошлины США, так как в данный момент Вашингтон проводит переговоры с Москвой. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

3 апреля министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News сказал, что отсутствие новых пошлин в отношении российской стороны связано с тем, что в данный момент Соединенные Штаты и Россия «не торгуют». Он добавил, что в отношении России действуют санкции США.

В ночь со 2 на 3 апреля американский президент Дональд Трамп заявил, что торговые партнеры США создали нетарифные барьеры в отношении американского импорта. В Белом доме оценили эти барьеры и ввели ответные пошлины. Тарифы против Китая составили 34%, против стран ЕС — 20%.