Эрдоган собирается поехать в США и обсудить пошлины в отношении турецких товаров

Министр торговли Турции Омер Болат заявил, что власти республики планируют обсудить с Вашингтоном 10-процентные дополнительные таможенные пошлины, о которых США объявили 2 апреля. Издание Milliyet написало, что господин Болат и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган планируют посетить Соединенные Штаты в мае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как сообщает издание, стороны могут прийти к тому, что таможенную пошлину в отношении товаров из Турции США будут увеличивать постепенно, а не вводить ее сразу. «Торговый оборот между Турцией и США сбалансирован, здесь нет ситуации, неблагоприятной для США, поэтому может произойти смягчение»,— пишет автор Milliyet.

Президент США Дональд Трамп назвал ввод торговых пошлин наступлением «золотого века» в США и концом «десятилетий грабежа» со стороны друзей и врагов Штатов. Пошлины на импорт объявлены в отношении товаров из 185 стран и усилены повышенными до 17–49% ставками для государств, у которых наблюдается особенно сильная асимметрия в торговле с Соединенными Штатами.

Подробнее — в материале «Ъ».