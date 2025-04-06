«Очень непросто открыто выступать против тех, кто злоупотребляет властью»

Планы Дональда Трампа ввести новые импортные пошлины в отношении многих стран мира вызвали у американцев опасения в скором росте цен, что привело к массовым митингам. Американские, европейские и азиатские СМИ уделили большое внимание освещению протестов в США против политики действующего президента страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демонстрация в Лос-Анджелесе

Фото: Daniel Cole / Reuters Демонстрация в Лос-Анджелесе

Фото: Daniel Cole / Reuters

Инструкция по сопротивлению президенту Трампу

Очень непросто выступать открыто против тех, кто злоупотребляет властью. Но это может вдохновлять других. Те, кто осмелился, потом нередко с гордостью вспоминают об этом. И их нередко чествуют после того, как кризис завершается. Но кризисы, как правило, не заканчиваются сами по себе. Чтобы разрешить кризис, требуется смелость и действие.

Мы отправились освещать протесты против Трампа. Вот что нас больше всего удивило

По сравнению с предыдущими антитрамповскими протестами в этот раз кое-что было по-другому. Американцев среднего возраста было гораздо больше, чем 20-летних, которые преобладали на митингах во время пандемии (на которую частично пришелся первый срок Трампа.— «Ъ»). И это кажется логичным, потому что многие американцы среднего возраста видят, что их пенсионные накопления снижаются по мере обвала рынков. Кроме того, они опасаются сокращений в управлениях по социальным гарантиям, что может негативно отразиться на качестве обслуживания. Многие из тех, с кем я (корреспондент Business Insider.— «Ъ») разговаривал, не хотели называть свои фамилии. Они опасались угроз своей частной жизни в нынешней политической ситуации. Но в том, что касается выражения недовольства и отчаяния, они себя не сдерживали.

Протесты «Руки прочь!»: более 600 тыс. человек вышли на улицы против политики Трампа и Маска

Хотя протесты сопровождали Трампа на протяжении всей его политической карьеры, масштабы и интенсивность субботних акций свидетельствуют о некоторых переменах. Организаторы надеются, они означают возрождение неослабевающего движения сопротивления, которое будет фокусироваться не только на вопросах идентичности и гражданских прав, но также на базовых проблемах, таких как здравоохранение, работа, стоимость жизни.

Президент между тем провел выходные за игрой в гольф в Джупитере (Флорида).

Признаки жизни другой Америки

После победы на выборах Дональда Трампа в леволиберальной Америке царили разочарование и фатализм. Однако в субботу по всей стране прошли демонстрации. Это были не просто массовые протесты, а признаки жизни другой Америки. После победы Трампа в прошлом ноябре настроения были другими. Протестов почти не было. Ни о каком сопротивлении не было и речи. Акции в субботу стали попыткой создать новое протестное движение. Которое должно быть более разнообразным, чем старое. Его послание в том, что атака на государственное управление угрожает среднему американцу.

Гражданское общество вышло на улицы США

Их требования были слышны в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Бостоне и десятках других городов по всей стране. После двух с половиной месяцев летаргии, хаоса и замешательства США вчера испытали крупнейшую мобилизацию с момента возвращения Трампа к власти. Более тысячи центров протеста объединили учителей, ученых, студентов, чиновников, иммигрантов, экологов, феминистов — в общей сложности до 500 тыс. человек, по оценкам 150 участвовавших организаций. Масштабные демонстрации на Манхэттене наглядно показали, насколько неприемлемы заявления Трампа о том, что он хотел бы быть королем, и они использовались в акции как насмешка.

«Руки прочь!», антитрамповские протесты в США и во всем мире

Эпицентром стал Вашингтон, где тысячи активистов собрались у памятника Джорджу Вашингтону. Яркая толпа всех возрастов с оригинальными лозунгами производила впечатление, что потерянный на долгое время демократический дух обрел силы и вдохновение для «сопротивления», о чем свидетельствует один из плакатов в тени памятника. «Проснись и почувствуй запах переворота», «Трамп играет в гольф, пока США пылают» и т. п.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик