Ущерб компенсируют арестом

Суд арестовал 5,6 млрд руб. у Анатолия Чубайса и еще семи бывших сотрудников «Роснано». Иск о возмещении убытков подала сама корпорация, которой господин Чубайс руководил 12 лет, с 2008-го до 2020-й годы. Среди других ответчиков значится Борис Подольский: в феврале его и еще двух бывших топ-менеджеров компании арестовали и обвинили в махинациях с отчетностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-зампредседателя правления УК "Роснано" Борис Подольский

Фото: Сергей Петров / ТАСС Экс-зампредседателя правления УК "Роснано" Борис Подольский

Фото: Сергей Петров / ТАСС

В «Роснано» пояснили ТАСС, что иск к экс-руководителю связан с проектом по созданию отечественных планшетов для школ: в начале 2010-х корпорация вложила свыше 7 млрд руб. в ирландского разработчика дисплеев Plastic Logic. Но в 2014-м Счетная палата установила, что подрядчик так и не закупил иностранные технологии, а обещанный завод в Зеленограде не был построен. Теперь, пояснили в «Роснано», надо привлечь «к ответственности лиц, принимавших решения о финансировании». “Ъ FM” собрал другие детали разбирательства.

В 2022 году новый глава «Роснано» Сергей Куликов попросил Генпрокуратуру проверить работу корпорации в период с 2010-х. По его словам, объем ее внешних заимствований почти достиг 300 млрд руб., а к концу 2020-го долг превышал 140 млрд руб. Еще через год о финансовой дыре в капитале сообщил и президент. Владимир Путин предположил, что именно поэтому Анатолий Чубайс «удрал» и «прячется» за границей. Масштабное расследование коснулось запущенного в 2009-м проекта по созданию гибких планшетов Plastic Logic. Гаджет задумывался как почти неуязвимый: его можно было бы гнуть и бить. Обещалось, что он заменит учебники по многим дисциплинам. В 2011-м Чубайс презентовал прототип Владимиру Путину. Но, как позже он признавался, госкорпорации не удалось наладить серийное производство. В марте 2023-го «Роснано» отсудила у Plastic Logic 700 тыс. руб., а позже решила инициировать банкротство компании, но суд прекратил производство, поскольку та закрылась. Летом 2024-го в Москве арестовали бывшего главу Plastic Logic Бориса Галкина по делу о растрате. ФСБ сообщила, что компания похитила 13 млрд руб. при создании российского планшета. В руководстве «Роснано» пояснили ТАСС, что уже 2012-м госкомпания решила не запускать завод в России, и все инвестиции уходили в адрес юрлиц, зарегистрированных за рубежом. Несмотря на отсутствие положительных эффектов от инвестиций и их невозвратность, это финансирование продолжалось более десяти лет.

Изначально «Роснано» добивалась взыскания большей суммы: кроме 3,8 млрд руб., корпорация требовала возместить ей убытки еще более чем на $20 млн. Несмотря на это, решение суда для истца можно считать успешным, считает управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров: «На стадии подачи иска у "Роснано" была как минимум задача получить меру обеспечения, и она решила ее достаточно успешно. Соответственно, дальше будет решаться задача выиграть дело. Думаю, что со стороны защиты станет заявляться позиция о пропуске срока исковой давности и об отсутствии неправомерных действий. Условно, они будут говорить о том, что они не сделали ничего такого, что либо не соответствовало интересам "Роснано", либо нарушало тот или иной договор или закон.

Истец будет настаивать на достаточно понятном факте, что инвестиции были сделаны в огромной сумме, но они ничего не принесли. И здесь уже стороны будут доказывать состав убытков, наличие причинно-следственной связи и неправомерных действий.

Вместе с тем в рамках спора в арбитражном суде запроса на экстрадицию быть не может. Максимум, о чем можно говорить, — о вызове в качестве свидетеля. Анатолий Чубайс здесь является ответчиком, поэтому о каком-то принудительном вызове именно в арбитражный суд Москвы речи, конечно, быть не может. В рамках данного спора могут стать известны какие-то факты и обстоятельства, которые могут послужить дополнительным основанием для инициирования нового уголовного расследования. Это уже отдельное процессуальное действие, которое так или иначе должны совершить заинтересованные лица. Думаю, что в данном случае это "Роснано". В 2024 году был задержан один из соответчиков как раз по обвинению о растрате и присвоению денежных средств, связанных как раз со спорным проектом. В этой ситуации действительно госкорпорация может ссылаться на материалы, которые так или иначе будут фигурировать в рамках этого уголовного дела. Если же при этом будут установлены те или иные обстоятельства и они лягут в основу приговора, то это будет уже преюдицией для арбитражного спора».

Уйдя из «Роснано» в 2020-м, Анатолий Чубайс стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития. В марте 2022-го он оставил должность и уехал из России в Израиль. Базовый сценарий, по которому может развиваться дело «Роснано», это переговоры, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов: «В госкорпорации были проблемы в последние года два-три. Прежде всего это связано с облигациями, и некоторое время Минфин по большому счету вытаскивал организацию. Но ситуация начала меняться в последний год, когда стало понятно, что, судя по всему, спасать "Роснано" ведомство не будет, во-первых, по финансовым причинам, во-вторых, там уже окончательно утвердился антикризисный управляющий, представитель "Ростеха". Была поставлена задача закрыть финансовые разрывы. Одна из этих идей заключалась как раз в подаче исков в отношении бывших топ-менеджеров. Раньше подобное практиковал, например, ЦБ в отношении обанкротившихся финансовых организаций.

Ситуация, судя по всему, на фоне перехода к урегулированию и восстановлению относительно нормальной экономической деятельности привела к тому, что активизировался ряд конфликтов, которые раньше находились в скрытом режиме. В качестве примера можно также вспомнить кейс "Росагро". Очевидно, что во многом это обусловлено именно возможным восстановлением экономических связей и разблокировкой активов с двух сторон.

Вместе с тем, естественно, активами топ-менеджеров весь кассовый разрыв "Роснано" не погасить. Там очень большие объемы, так что перспективы так себе, честно говоря. Прежде всего они связаны с сложностью в возвращении ряда объектов.

Госкорпорация вкладывалась во внешний периметр. Ряд компаний там закрылись. Я так понимаю, что до этого Анатолия Чубайса никто не трогал, потому что была соответствующая установка. А с другой стороны, все-таки Минфин поддерживал "Роснано". Что касается давления на самих собственников, то это возможно, но это все равно вопрос переговоров, и в любом случае он будет решаться в ближайшие несколько месяцев. До 20 апреля-начала мая банкротства, вероятнее всего, не будет. С учетом приостановки торгов гособлигациями на бирже есть возможность каким-то образом договориться. Я думаю, что уголовные дела в отношении самого Чубайса в таком жестком формате вряд ли будут реализованы. Во-первых, это было бы невыгодно с точки зрения возвращения портфельных инвесторов. Во-вторых, у государства есть еще масса квазигоскомпаний, и федеральный центр не захочет дискредитировать эту позиции».

В начале года в «Роснано» сообщали, что предварительно ущерб от недобросовестных финансовых операций превысил 200 млрд руб. В связи с этим возбуждены уголовные дела, в них фигурирует сумма более 43 млрд руб. В начале апреля корпорация допустила технический дефолт по купону облигаций с госгарантией. Объем неисполненных обязательств превысил 1 млрд руб. Организация обещает выплатить их до 10 апреля.

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Александра Абанькова