В «Роснано» злоупотребили с цифрой

Как стало известно “Ъ”, бывшие топ-менеджеры «Роснано» Борис Подольский, Артур Галстян и Марина Касенкова, задержанные сотрудниками МВД и ФСБ, признали, что, работая в корпорации, злоупотребляли с отчетностью. Однако фигуранты громкого расследования полагали, что это не причинит существенного вреда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель председателя правления УК «Роснано» Борис Подольский

Фото: Сергей Петров / фотохост-агентство ТАСС Бывший заместитель председателя правления УК «Роснано» Борис Подольский

Фото: Сергей Петров / фотохост-агентство ТАСС

Бывших заместителя руководителя ООО «УК "Роснано"» — исполнительного директора Бориса Подольского, управляющего директора по финансам Артура Галстяна и директора по методологии учета, налогообложению и отчетности Марину Касенкову сотрудники ФСБ И ГУЭБиПК МВД задержали практически одновременно в их московских квартирах. После ухода из «Роснано» господин Подольский совсем недолго проработал в одной из частных компаний, уйдя из которой, оставался безработным. Его бывший коллега Галстян на момент задержания числился финансовым директором в дочерней компании «Ростеха». А вот госпожа Касенкова продолжала работать в «Роснано», но уже в должности простого начальника одного из отделов.

После того как фигурантов доставили в следственный департамент МВД, их допрашивали до поздней ночи в рамках возбужденного накануне уголовного дела о злоупотреблениях должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Инициатором возбуждения дела стал новый топ-менеджмент «Роснано», сменивший в конце 2020 года команду Анатолия Чубайса. До этого по итогам аудита уже было возбуждено несколько уголовных дел по факту особо крупных мошенничеств и растрат (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В самом «Роснано» ущерб от деятельности предыдущего топ-менеджмента компании оценивают в сумму более 200 млрд руб. Ранее там утверждали, что во время проверки финансово-хозяйственной деятельности компании были установлены факты вывода средств в офшоры под видом «покупки сомнительных технологий у аффилированных компаний по завышенной стоимости и продажи долей госкомпании по заниженной стоимости».

Кто такой Борис Подольский Наиболее известным фигурантом расследования в деле «Роснано» является Борис Подольский. Он родился 6 июля 1973 года. Окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов (1994). В 1994–1999 годах работал менеджером по аудиторским и консультационным услугам, корпоративным финансам и сопровождению сделок на различных проектах в американском офисе аудиторской компании Ernst & Young (ныне — EY). В 1999–2004 годах — старший менеджер в российском представительстве Ernst & Young. В 2004 году перешел на должность директора по корпоративной отчетности и финансам корпоративного центра ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС). Участвовал в создании централизованной финансовой службы компании. В 2007 году приглашен на должность финансового управляющего в холдинг «СТС Медиа» (тогда управлял телеканалами СТС, «Домашний», «Перец»). В декабре 2011 года назначен и. о. гендиректора «СТС Медиа», через полгода утвержден в должности гендиректора холдинга. С 2013 года — зампредседателя правления — исполнительный директор ОАО «Роснано». Также входил в состав инвестиционного комитета ОАО.

В ходе дальнейшего изучения деятельности лишившихся своих должностей управленцев стало понятно, каким образом в «Роснано» удавалось воровать многие годы. Оказалось, что, для того чтобы скрывать хищения, достаточно было искажать финансовую отчетность о провальной деятельности компании. В частности, многомиллиардные долги перед банками, гарантами по которым являлось государство, выдавались за активы. Таким же образом удавалось скрывать вложение выделяемых из бюджета средств в убыточные проекты. Одним из таких оказалось, например, создание так называемого гибкого планшета для школьников. Мало того что он так и не пошел в серию, так на его разработке, по данным ФСБ, еще и похитили 13 млрд руб.

В общей сложности в 2022–2024 годах государству на спасение «Роснано» от банкротства из-за махинаций с отчетностью пришлось выделить корпорации свыше 43 млрд руб.

По версии следствия, разработчиками так называемой схемы оптимизации являлись Артур Галстян и Марина Касенкова. С результатами своих подтасовок они знакомили Бориса Подольского. По данным “Ъ”, во время допросов фигуранты свою вину в инкриминированном деянии признали лишь частично. Так, они не отрицали, что вносили изменения в финансовую отчетность, но утверждали, что ничего противозаконного в этом не было.

По окончании допросов бывших топ-менеджеров «Роснано» задержали на двое суток, и в ближайшее время следствие будет ходатайствовать в Мещанском суде столицы об их аресте. Отметим, что Анатолий Чубайс ни в этом деле, ни в делах о мошенничествах и растратах никакого процессуального статуса не имеет.

Напомним, что «Роснано» он возглавлял с 2008 по 2020 год. Уйдя из компании, стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития. В марте 2022 года господин Чубайс оставил и эту должность, уехав из России в Израиль.

Олег Рубникович