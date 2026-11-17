Рост продаж билетов на взрослые новогодние мероприятия не всегда связан с тем, что люди стали больше тратить на развлечения, говорит гендиректор Timepad Сергей Шульга: «Если раньше праздник для взрослых в большинстве случаев ассоциировался с рестораном или корпоративом, то сейчас организаторы предлагают тематические вечеринки, концерты, иммерсивные шоу». Люди стали более избирательно подходить к организации досуга: реже посещать мероприятия, но при этом выбирать отдельные события, расходы на которые считают оправданными, добавляет замгендиректора Национального агентства финансовых исследований Тимур Аймалетдинов. Развиваются и локальные организаторы в регионах, добавляет господин Шульга, появляются новые площадки, а технологические решения позволяют запускать мероприятия и продавать билеты без больших первоначальных инвестиций.