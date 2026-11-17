Старшие по елкам
Спрос на новогодние мероприятия для взрослых вырос на 50%
В то время как количество заказов на проведение корпоративов сокращается, популярность новогодних елок для взрослых растет: спрос на тематические дискотеки, новогодние огоньки и фестивали в 2026 году вырос на 50%. Компании экономят и не проводят новогодние мероприятия, но люди сами покупают билеты на тематические события.
Число проданных билетов на елки для взрослых по состоянию на середину октября уже выросло на 50% в годовом выражении, следует из данных сервиса Qtickets. К такой категории относятся новогодние дискотеки, фестивали, концерты и шоу для взрослой аудитории. При этом Москва и Санкт-Петербург обеспечили 59% проданных билетов взрослых елок против 84% год назад. Среди новых городов, которые начали проводить похожие мероприятия,— Екатеринбург, Омск и Нижний Новгород.
В ГК Kassir.ru ответили “Ъ”, что наиболее востребованным форматом остаются праздничные концерты, на которые приходится основная доля продаж — около 80%. Среди лидеров текущего сезона — новогодние программы «Уральских пельменей», музыкально-юмористический гала-концерт «Новогодний фестиваль юмора», концерты группы «Кино», Татьяны Булановой и Елены Ваенги, добавляет директор по маркетингу компании Александр Барсуков. В «Яндекс Афише» отказались от комментариев.
Ранее “Ъ” писал, что продажи билетов на новогодние елки к середине октября выросли на 8–13% (см. “Ъ” от 20 октября). Самым популярным мероприятием по числу продаж тогда называли ледовое шоу Татьяны Навки «Щелкунчик».
Новогодний сезон перестает быть только детским. «Детские мероприятия по-прежнему дают пик продаж, но семейный спрос замедлился»,— говорит руководитель практики медиа, развлечений и спорта OKS Labs by Okkam Марина Шипова. В 2026 году количество проданных билетов на детские мероприятия снизилось примерно на 1%, до 8,5 млн штук, в деньгах сегмент еще растет (около 12% год к году, до 9,1 млрд руб.), но этот рост держится на повышении средней цены билета, добавляет она. Организаторы и площадки ищут, как еще заработать на самом сильном сезоне года: взрослая аудитория является естественным направлением дальнейшего развития, шоу в четвертом квартале обеспечивают 37% годового количества билетов, заключает она.
Ticketland видит активность потребителей по сегменту мероприятий для всей семьи. Взрослые не так привязаны к праздничной тематике и чаще покупают билеты на декабрьские и январские даты на репертуар, не связанный с Новым годом, отмечают в компании. Там ожидают самый высокий уровень продаж билетов на мюзикл «Все будет Челентано!» весь ноябрь и декабрь. Активно продаются также антрепризы, комедийные спектакли и стадионные концерты, добавляют в компании.
В Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) видят, что у 60% представителей развлекательной отрасли новогодний спрос в этом сезоне выше прошлогоднего, при этом корпоративных заказов у 80% организаторов стало меньше. «Компании экономят, а потребность в празднике осталась. Человек, у которого в этом году нет корпоратива, покупает билет на дискотеку или "Голубой огонек" и идет туда с друзьями»,— объясняет президент НАОМ и продюсер премии «Событие года» Юлия Жоля.
Рост продаж билетов на взрослые новогодние мероприятия не всегда связан с тем, что люди стали больше тратить на развлечения, говорит гендиректор Timepad Сергей Шульга: «Если раньше праздник для взрослых в большинстве случаев ассоциировался с рестораном или корпоративом, то сейчас организаторы предлагают тематические вечеринки, концерты, иммерсивные шоу». Люди стали более избирательно подходить к организации досуга: реже посещать мероприятия, но при этом выбирать отдельные события, расходы на которые считают оправданными, добавляет замгендиректора Национального агентства финансовых исследований Тимур Аймалетдинов. Развиваются и локальные организаторы в регионах, добавляет господин Шульга, появляются новые площадки, а технологические решения позволяют запускать мероприятия и продавать билеты без больших первоначальных инвестиций.
Газета «Коммерсантъ» №213от 18.11.2026, стр. 10