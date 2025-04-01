«Роснано» надеется, что государство погасит долги компании

АО «Роснано», 100% акций которого принадлежит РФ, рассчитывает, что государство погасит часть задолженности компании. Об этом написано в пояснениях к финансовому отчету корпорации за 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Общество погасило большую часть долгов по кредитам и займам. Общество ожидает, что оставшаяся часть долга в размере 11,127 млрд руб. будет обеспечена финансированием со стороны акционера»,— указано в документе. Этот долг практически идентичен совокупным обязательствам госкомпании по облигационным займам, отмечает агентство «Интерфакс».

В отчете также указано, что на 31 декабря 2024 года оборотные активы «Роснано» превысили краткосрочные обязательства на 4,5 млрд руб., при этом денежные средства и краткосрочные депозиты составляют 5,8 млрд руб.

Сегодня, 1 апреля, «Роснано» объявила технический дефолт. Пресс-служба компании сообщила, что она не выплатила купонный доход по облигациям серии 08 в установленный срок, но подчеркнула, что выплату проведут в течение десяти рабочих дней. Такой срок «Роснано» назвала необходимым для выработки технического механизма выплаты.