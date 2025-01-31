«Главное — покарать Чубайса»

В Москве задержаны бывшие топ-менеджеры «Роснано», их подозревают в хищении 45 млрд руб. Как сообщают источники информагентств, при проведении следственных действий упоминалось имя Анатолия Чубайса. Тем временем группа депутатов Госдумы обратились к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить деятельность бывшего руководителя госкорпорации на предмет возможных преступлений. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Чубайсу ничего не грозит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Информации крайне мало: известно, что задержаны бывшие заместители экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Они проходят по делу о превышении полномочий. Источники не исключают, что к махинациям в той или иной степени может быть причастен сам Анатолий Борисович. Однако заочное обвинение ему пока не предъявлено. Как известно, он находится вне России. Между тем, когда речь в очередной раз заходит о Чубайсе, это вызывает бурную общественную реакцию, мол, неужели ему наконец-то воздастся по заслугам? Хотя никаких доказательств, что он что-то лично конкретно украл, не приводится. Но мы не будем наниматься в адвокаты к экс-вице-премьеру и главе «Роснано», просто хочется обратить внимание на ряд непростых аспектов одной проблемы.

Как известно, госкорпорация создавалась в 2011 году для «прыжка в новый технологический уклад». Именно так выразился президент Владимир Путин, комментируя принятое им самим решение. Денег на прыжок (он же прорыв) не жалели. Шли годы, вопросов с каждым разом становилось все больше: что, собственно, производит «Роснано»? Где этот самый прыжок? Анатолий Чубайс отвечал, что прорыв есть, просто он не так заметен, как хотелось бы. Мы не будем подробно на этом останавливаться. Кто желает, всегда есть возможность погуглить, зайти на сайт компании и ознакомиться с ее деятельностью самостоятельно. Да, получилось, скажем мягко, не все по многим причинам.

Но вот что расстраивает: создается такое впечатление, что этот самый прыжок в будущее никого по большому счету не волнует. Главное, что есть тот, кто вечно во всем виноват и на кого можно все списать.

И это не рядовой чиновник, бизнесмен и даже не олигарх, а в прошлом реформатор-рыночник, демократ, либерал, приватизатор и прочие ругательные эпитеты. Никто не хочет обсудить вопрос, почему получается у Илона Маска и Билла Гейтса, а у «Роснано» не очень? В чем причина? Нет, на такие мелочи внимания никто не обращает. Главное — покарать Чубайса. Хорошо, посадят его, может быть, и поделом, но прорыва так и не случится. Придется, видно, искать нового Чубайса.

Не мегагоскорпорации прыжок обеспечивают, а простой человек. В него и надо инвестировать. Снизу вверх, а не сверху вниз. Плюс равные возможности для всех, и будут у нас свои Маски, Безосы и прочие. Но вернемся с небес на землю. Есть большие основания полагать, что не будет к Анатолию Борисовичу серьезных претензий и тем более уголовных дел. Пусть он во всем виноват, но человек он нужный и много всего полезного сделал. Он по-прежнему в систему встроен, и, если что, может понадобиться для дел нужных и важных, по крайней мере, так может показаться, хотя, вероятно, это и не так.

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Дмитрий Дризе