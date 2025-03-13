Победители не судят

12 марта Верховный главнокомандующий Владимир Путин прилетел в Курскую область, где на одном из командных пунктов заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова и выступил сам. Из выступления, считает специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников, не следовало, что Верховный главнокомандующий планирует скорейшее прекращение огня на линии боевого соприкосновения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный главнокомандующий Владимир Путин в этот день был в форме (справа начальник Генштаба Валерий Герасимов)

Фото: Пресс-служба президента РФ Верховный главнокомандующий Владимир Путин в этот день был в форме (справа начальник Генштаба Валерий Герасимов)

Фото: Пресс-служба президента РФ

Верховный главнокомандующий должен был сам принять доклад начальника Генштаба о том, как освобождается Курская область. И сделать это он должен был на месте событий. Он хотел видеть происходящее своими глазами. Это была, без сомнения, его личная идея: поехать в Курскую область. Это была поездка в оккупированную до сих пор, но и стремительно, что главное, освобождаемую зону (если считать такой зоной Курскую область как таковую). Эту победу, а происходящее сейчас в области является победой, ибо предыдущие семь месяцев были поражением, он не мог отдать никому. Это была его победа. Он, как человек, который эти семь месяцев не мог думать ни о чем другом, теперь хотел видеть эту победу и быть ее непосредственным участником.

Все обратили внимание на то, что Верховный главнокомандующий был в военном камуфляже. Конечно, он же ехал к его ребятам. Можно было даже не сомневаться, в чем он приедет к ним. Он и есть они.

Начальник Генштаба встретил президента и доложил:

— Подразделения группировки войск «Север» продолжают операцию по уничтожению противника на территории Курской области. Всего в ходе наступательных действий освобождено более 1,1 тыс. кв. км территории, что составляет более 86% от площади, ранее занятой противником.

То есть, если верить этой информации, полное освобождение Курской области — дело нескольких дней.

Возможно, именно тех дней, что будут потрачены на переговоры о прекращении огня.

— За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 67 тыс. военнослужащих,— пояснял Валерий Герасимов.— Это наиболее подготовленные и высокомобильные, высокомотивированные подразделения вооруженных сил Украины и также формирование иностранных наемников. Всего уничтожено за это время около 7 тыс. единиц военной техники, из них: 391 танк, 2780 боевых бронированных машин, свыше 1 тыс. артиллерийских орудий и минометов. Командование вооруженных сил Украины в осенне-зимней кампании сосредоточило основные усилия именно на Курском направлении. Это подтверждается цифрами. Так, на долю относительно небольшого Курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь со всей зоны операции — это личного состава — и более 40% потерь в технике. Если посчитать все за полгода, то 19% — по личному составу, 40% — по технике приходится на это направление.

Доклад начальника Генштаба оказался подробным.

— Продвижение вдоль государственной границы десантников 76-й и 106-й десантных дивизий, 83-й десантно-штурмовой бригады, морских пехотинцев 810-й бригады морской пехоты совместно с успешными действиями подразделения беспилотных летательных аппаратов «Рубикон» в приграничных районах Курской области и на территории Сумской области Украины в феврале текущего года позволили взять под плотный огневой контроль оставшиеся пути логистики вооруженных сил Украины, лишить противника возможности переброски резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств и создать условия для окончательного разгрома противника,— докладывал Валерий Герасимов.

Сейчас важны были все нюансы. Не стоит даже и говорить, как важны были все нюансы того, что скажет Верховный главнокомандующий. Но и то, что рассказывал Валерий Герасимов, было дорого всем на фронте.

Просто за все три года, может, не было еще таких побед. Таких справедливых, долгожданных, настоящих побед.

— Наступательные действия 155-й бригады морской пехоты на Никольском направлении замкнули кольцо окружения крупной группировки противника в районе севернее Малой Локни,— продолжал Валерий Герасимов.— В последующем действиями 34-й мотострелковой бригады, 22-го мотострелкового полка, подразделений 9-го мотострелкового полка и подразделений других частей Малая Локня и прилегающие к ней населенные пункты были освобождены. Противник понес большие потери, и отдельные мелкие группы в условиях огневого поражения огнем артиллерии и дронами с нашей стороны начали отход в южном направлении, теряя людей по направлению движения.

Ну и наконец Валерий Герасимов рассказал о самом дерзком предприятии этой войны:

— Особо хочу отметить героические действия сводного штурмового подразделения добровольческого отряда «Ветераны», а также личного состава, которые входили в этот сводный штурмовой отряд, 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка, отряда специального назначения «Ахмат». Штурмовики этого сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри нее расстояние около 15 км и вышли в глубине боевых порядков группировки вооруженных сил Украины. Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области.

Возможно, ничего подобного не было даже во время Великой Отечественной войны. Просто трубы такой тогда не было.

— В настоящее время,— говорил Валерий Герасимов,— операция по уничтожению противника на Курской земле продолжается. Группировка вклинения вооруженных сил Украины изолирована, идет ее планомерное уничтожение. На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область (неужели придется снова вносить изменения в Конституцию РФ? — А. К.), где продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зону безопасности. Украинские военнослужащие, видя бесперспективность дальнейшего сопротивления, начали активно сдаваться. Взято в плен 430 боевиков.

Промежуточный итог таков:

— Товарищ Верховный главнокомандующий, Вооруженные силы Российской Федерации продолжают разгром формирований вооруженных сил Украины на территории Курской области с задачей завершить освобождение территории региона с выходом на государственную границу Российской Федерации в кратчайшие сроки.

Осталось сделать так, чтобы сроки, в которые это будет сделано, любому наблюдателю, в том числе независимому (если сейчас в мире есть такие), показались бы и в самом деле кратчайшими.

Речь Владимира Путина была речью победителя. Иначе он не называл бы всех остальных победителей поименно. Но он хотел называть — и назвал:

— Вы уже отметили некоторые подразделения, которые проявили себя наилучшим образом, я слышу практически их каждый день, в последнее время и утром, и вечером, и вы назвали некоторые… Я все-таки хочу назвать те, которые у меня на слуху. Это 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 106-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 11-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада и 83-я гвардейская десантно-штурмовая бригада, 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии, 155-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 177-й гвардейский отдельный полк морской пехоты Каспийской флотилии, 34-я гвардейская мотострелковая бригада — в последнее время, в последнюю неделю, наверное, она действовала особенно активно, 22-й мотострелковый полк 72-й мотострелковой дивизии, 1220-й мотострелковый полк 3-й мотострелковой дивизии и уже прозвучавший здесь спецназ «Ахмат», добровольческое формирование «Ветераны», которое отличается особой дерзостью и эффективностью, и всех, кто действовал вместе с ними. Хотел бы поблагодарить и руководство главного оперативного управления Генерального штаба за проделанную работу.

Верховный главнокомандующий поставил оперативную задачу:

— Действительно, наша задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь еще боевые действия, полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы.

И тут имело решающее значение следующее замечание Верховного главнокомандующего:

— И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать, в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы. Об этом тоже нужно подумать.

То есть речь идет о выходе за границы Курской области, а также, надо понимать, ЛНР и ДНР. Причем не на один и не на два километра. И не на пять.

И о каком перемирии, о каком прекращении огня кто-то говорит?

Владимиру Путину, без сомнения, доложили о том, следы каких преступлений находят на освобождаемых территориях Курской области. И это произвело на него впечатление. Иначе бы он не сказал:

— Все люди, которые находятся на территории Курской области, совершают здесь преступления против гражданского населения, противодействуют нашим Вооруженным силам, правоохранительными органам и специальным службам, в соответствии с законами Российской Федерации являются террористами. Так их действия квалифицирует Генеральная прокуратура России, и именно по этим статьям «терроризм» возбуждено против них уголовное дело Следственным комитетом Российской Федерации… Вот к этим людям мы, безусловно, прежде всего должны относиться как к террористам в соответствии с законами Российской Федерации.

Тут он решил все-таки уточнить:

— Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно — ко всем, кто оказался в наших руках.

Сразу начали говорить, что, возможно, Владимир Путин давал понять, что он готов к обмену «всех на всех». Но нет, он просто хотел обозначить свое отношение ко всем категориям людей, которые зашли на российскую землю.

— Вместе с тем,— решил добавить он,— хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными.

То есть они пожалеют даже больше остальных.