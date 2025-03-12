СИМ заряжаются к сезону

Москва готовится к началу сезона проката электросамокатов. Если погода не испортится, аренда кикшеринга станет доступной уже 15 марта, заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. На этом фоне Минтранс сообщил, что подготовил изменения в Правила дорожного движения. Они предполагают, что пользователей электросамокатов могут приравнять к водителям транспортных средств. А это наделит их соответствующими обязанностями и ответственностью. Эксперты же отмечают, что этого может быть недостаточно. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С теплой весной в столицу вернется 60 тыс. электросамокатов. Сервисы кикшеринга уже приводят их в порядок: моют, ремонтируют, меняют оклейку и устанавливают надежные номерные знаки — теперь большая табличка должна быть сзади и сбоку борта. Кроме того, компании учли и предстоящие законодательные изменения, делятся с “Ъ FM” представители. И помимо прочего силы участников рынка будут брошены на работу с пользователями, рассказывает директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман: «"Яндекс" представил свою новую модель, " МТС Юрент" выкатил обновление, у Woosh тоже есть изменения в модели самокатов. Также мы уже начали разработку социальной рекламы, которая появится в десятках городов и будет нам напоминать о том, что самокат не игрушка».

При этом поправки Митранса в ПДД не сильно отличаются о того, что звучало, например, осенью. Ведомство обещает запретить самокатчикам езду вдвоем или втроем, уезжать с места ДТП и сигналить пешеходам, требуя уступить дорогу. Кроме того, чиновники хотят снизить максимальную скорость для СИМ до 10 км/ч при сближении с прохожими и поднять возрастную планку для водителей с 14 до 16 лет. Потенциальное ограничение затронет и частных владельцев электросамокатов, а именно они сейчас представляют наибольшую угрозу безопасности на дорогах, считает главный редактор проектов «Трушеринг» и «Мобилити» Полина Волкова: «Личные самокаты у нас никак не регулируются. Нет никаких знаков, непонятно, как идентифицировать людей, которые что-то нарушают на личных СИМ.

Поэтому меры, которые сейчас предлагает Минтранс, в большей степени направлены на личные самокаты, потому что арендованные и так этим требованиям соответствуют».

Помимо этого, Минтранс собирается приравнять водителей СИМ к водителям авто. К этой инициативе у адвоката Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергея Радько много вопросов: «Непонятно, к каким категориям транспортных средств будут относиться СИМы, какие права и какой категории нужно выдавать, кто и как их будет регистрировать, кто будет выдавать регистрационные знаки. Поэтому приравнять их владельцев к водителям автомобилей можно только на бумаге, по факту это сделать не получится».

За последние пару лет у автосообщества к пользователям кикшеринга накопились претензии: те часто не соблюдают правила дорожного движения и выезжают на встречную полосу, пересекают дорогу в неположенном месте не спешившись. И по итогам 2024 года аварийность выросла в полтора раза: по данным МВД, с участием СИМ было зафиксировано почти 4 тыс. ДТП. Решение видит основатель компании InnovaTransport Алексей Смирнов: «Проблема действительно масштабная. Это не только проблема, но и социальный конфликт между пешеходами и пользователями средств индивидуальной мобильности.

Нужно развивать инфраструктуру в городах, чтобы все потоки ехали по своей части улицы: автомобили — по проезжей части, велосипеды и СИМы — по велодорожкам, а пешеходы шли по тротуару».

Тем временем уже этой весной все пользователи сервисов кикшеринга будут обязаны зарегистрироваться на «Мос.ру» — так власти хотят не допустить до электросамокатов детей и подростков. А в Госдуме для самокатчиков готовят новые штрафы. Предложения есть и у МВД. Но собеседники “Ъ FM” отмечают, что для разработки корректной системы правил потребуется не один и, вероятно, не два сезона.

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Владислав Викторов, Анжела Гаплевская, Никита Путятин