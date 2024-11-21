Россиян пустили на воду

Второй крупной международной спортивной структурой после Объединенного мира борьбы (UWW), которая радикально смягчила критерии допуска отечественных спортсменов к своим соревнованиям, стала Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics). Она скорректировала целый ряд пунктов своего регламента по получению нейтрального статуса и отменила запрет на участие для тех, кому удалось его добиться, в командных соревнованиях, сохранившийся только в водном поло. Это означает, например, что в топовых состязаниях смогут принимать участие непобедимые в этом веке российские синхронистки, больше двух лет не имевшие такой возможности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благодаря смягчению критериев допуска в топовых состязаниях смогут принимать участие непобедимые российские синхронистки, больше двух лет не имевшие такой возможности

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Благодаря смягчению критериев допуска в топовых состязаниях смогут принимать участие непобедимые российские синхронистки, больше двух лет не имевшие такой возможности

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Международная федерация водных видов спорта опубликовала скорректированный своим подразделением Aquatics Integrity Unit, отвечающим за обеспечение «чистоты» соревнований, регламент по допуску к соревнованиям в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов. Он выглядит серьезным прорывом для отечественного спорта в деле «реинтеграции» в спорт мировой и возвращения на топовые соревнования.

Прежний регламент был принят структурой, которая курирует плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло и имеет колоссальный «удельный вес» в олимпийской программе (на Олимпиаде, состоявшейся летом в Париже, в этих четырех видах было разыграно 49 комплектов наград, почти 15% от общего количества), в сентябре прошлого года. До этого в течение полутора лет после начала специальной военной операции на Украине World Aquatics, как и большинство федераций, отказывала представителям России и Белоруссии в праве выступать в своих соревнованиях, изменив позицию лишь после появления соответствующих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), призвавшего обеспечить допуск на них спортсменам из двух стран. Впрочем, у World Aquatics он был, по сути, лишь формальным. Она придумала такое количество разного рода ограничений и сверхжестких критериев для приобретения нейтрального статуса, что упорное нежелание российских функционеров и атлетов сражаться за его предоставление выглядело объяснимым. В итоге в парижской Олимпиаде единственным спортсменом из России, выступившим в водных видах, оказался живущий в США пловец Евгений Сомов, который на награды не претендовал.

В новом регламенте остались многие прошлогодние критерии. Скажем, это запрет на «контрактную связь» с «вооруженными силами» и «органами национальной безопасности», а также на «вербальное и невербальное выражение поддержки» «любого типа политического конфликта и войны».

Но при этом из него исчезло немало пунктов, в том числе связанных со сложнейшей процедурой отбора на соревнования и прохождения допинг-контроля, придуманной для спортсменов из России и Белоруссии. Главное же, что исчезло положение, ограничивающее российское и белорусское участие индивидуальными состязаниями. World Aquatics сохранила его только для водного поло, объяснив, что эта игра предполагает «физический контакт» между игроками. Но вот в остальных «коллективных» дисциплинах россияне теперь выступать могут. К ним относятся плавательные эстафеты, синхронные прыжки в воду, а также обе олимпийские дисциплины — соревнования дуэтов и групп — в наиболее успешном в этом веке для России виде — синхронном плавании. Начиная с 2000 года и вплоть до пропущенной Олимпиады в Париже ее синхронистки никому не отдавали олимпийское золото, как правило, побеждая с громадным преимуществом.

Реакция российских чиновников на публикацию регламента была вполне предсказуемой. Отвечающие за плавание и синхронное плавание вице-президенты Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников и Ольга Брусникина сказали ТАСС, что считают ее «хорошей новостью» и будут «анализировать» документ, чтобы понять перспективы своих видов, в любом случае кажущиеся уже гораздо более благоприятными, чем раньше. А Insidethegames предположил, что обнародование корректировок по допуску спортсменов из России и Белоруссии увеличит количество обращений по поводу нейтрального статуса из этих государств, которые на самом деле поступают в World Aquatics с октября. В настоящий момент его обладателями, имеющими допуск к соревнованиям любого уровня, помимо Евгения Сомова, являются всего пять российских пловцов — Юлия Ефимова, Анна Егорова, Ника Годун, Иван Кожакин и Андрей Минаков. Еще у нескольких спортсменов допуск ограниченный. И в этом списке нет ни синхронисток, ни безусловных звезд плавания — брассистки Евгении Чикуновой и специализирующегося в плавании кролем и на спине Климента Колесникова.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев, который в декабре возглавит и Олимпийский комитет России (ОКР), в разговоре с ТАСС связал появление свежего регламента World Aquatics с инициированными осенью реформами в сфере управления спортивной отраслью, выразившимися, в частности, в «укрупнении» федераций. Этот процесс и привел к формированию после слияния четырех отдельных структур Федерации водных видов спорта России: должность ее президента досталась совладельцу «Уралхима» Дмитрию Мазепину.

Господин Дегтярев пояснил, что «обновленное руководство федерации имеет поддержку государства в лице Минспорта, мандат на проведение международных переговоров от лица своего спортивного сообщества и необходимые для этого связи в World Aquatics», поэтому «результат не заставил себя ждать».

Впрочем, до этого похожая приятная история уже случилась с одним заметным в России видом спорта, не пережившим «переформатирований» и «слияний». Первой крупной международной федерацией, существенно смягчившей критерии допуска россиян, стал в сентябре Объединенный мир борьбы, устранивший целый ряд «сдерживающих» пунктов своего регламента. Из-за их наличия российская сборная, никогда не терявшая ведущих позиций, бойкотировала Олимпиаду в Париже, поскольку не смогла выставить на нее никого из лидеров.

Эффект от решения UWW был немедленным. В конце октября в Тиране прошел чемпионат мира по борьбе в неолимпийских категориях. Сборная России выступила на нем практически в сильнейшем составе. А золотую медаль ей принес выдающийся вольник Абдулрашид Садулаев. Двукратный олимпийский чемпион не был допущен к отбору на Олимпиаду в Париже из-за несоответствия действовавшим ранее критериям.

Алексей Доспехов