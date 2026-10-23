Продажи товаров для ремонта сократились на 4,7%

Единственным профильным ритейлером, продажи которого выросли по итогам первой половины года, стал «ВсеИнструменты.ру», оборот вырос на 3,2%, до 89,6 млрд руб. Директор по работе с инвесторами «ВсеИнструменты.ру» Алексей Лукьянов ожидает, что по итогам этого года продажи компании вырастут примерно на 5% год к году. Коммерческий директор «Лемана Про» Наталья Новикова считает основным фактором, сдерживающим развитие отрасли, высокую стоимость кредитования. К тому же покупатели чаще выбирают точечные обновления вместо комплексного ремонта и внимательнее сравнивают цены, отмечает она. При этом в первой половине года в «Лемана Про» наблюдался рост продаж отдельных категорий, например межкомнатных дверей, продажи которых выросли на 15% год к году.