Продажи товаров для ремонта сократились на 4,7%
В январе-июне объем DIY-сегмента в B2B-и B2C сократился на 4,7%, до 3,9 трлн руб. За аналогичный период B2C объем DIY-сегмента, с учетом товаров для дома и сада, сократился на 1,3% год к году, до 2,2 трлн руб., следует из данных Infoline. С падением продаж столкнулся не только рынок в целом, но и крупнейшие его участники.
По подсчетам Infoline, продажи десяти крупнейших сетей сократились на 2%, до 521,1 млрд руб. Так, например, в первой половине 2026 года оборот «Дом Лента» (ранее сеть OBI) снизился на 24,3%, «Максидома» — на 9,6%, сетей «Петрович» и «Лемана Про» — на 3,1% и 1% соответственно. В «Дом Лента», «Петровиче» и «Максидоме» не ответили на запрос “Ъ”.
Единственным профильным ритейлером, продажи которого выросли по итогам первой половины года, стал «ВсеИнструменты.ру», оборот вырос на 3,2%, до 89,6 млрд руб. Директор по работе с инвесторами «ВсеИнструменты.ру» Алексей Лукьянов ожидает, что по итогам этого года продажи компании вырастут примерно на 5% год к году. Коммерческий директор «Лемана Про» Наталья Новикова считает основным фактором, сдерживающим развитие отрасли, высокую стоимость кредитования. К тому же покупатели чаще выбирают точечные обновления вместо комплексного ремонта и внимательнее сравнивают цены, отмечает она. При этом в первой половине года в «Лемана Про» наблюдался рост продаж отдельных категорий, например межкомнатных дверей, продажи которых выросли на 15% год к году.
Наиболее заметное снижение продаж в этом сегменте пришлось на начало этого года, когда компании оптимизировали расходы и откладывали ремонт, обновление зданий и оборудования, считает председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. При этом, по его словам, с весны рынок поддерживает оживление спроса за счет продажи сезонных товаров.