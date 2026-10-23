МИД России: между Москвой и НАТО существует канал связи
Между Россией и НАТО существует канал экстренной связи, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«У нас существует... канал, когда надо, мы его задействуем»,— сказал дипломат на Веронском Евразийском экономическом форуме (цитата по «РИА Новости»).
По информации Politico, до конца октября страны НАТО планируют обсудить, какое вооружение потребуется альянсу в случае конфликта с Россией. Москва неоднократно заявляла, что не планирует нападать на кого-либо в будущем.