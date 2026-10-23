Спрос уперся в стены

Как считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, 2026 год останется сложным для DIY-рынка. Это связано с тем, что затраты оптимизируют не только потребители из-за роста цен на ремонтные услуги и сокращения доступности ипотеки, но и компании, отказываясь от проведения отделочных работ в офисах. Такая тенденция началась еще в 2025 году, когда темпы роста бизнеса крупнейших DIY-сетей сократились более чем в 3,5–3,8 раза за год, до 4,5–8% год к году, поясняет господин Бурмистров. По его оценке, по итогам 2026 года рост DIY-рынка замедлится до 2% год к году, до 4,6 трлн руб. При этом в натуральном выражении продажи в сегменте снизятся более чем на 5% год к году.