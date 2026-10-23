Умер писатель Рю Мураками

Рю Мураками написали более 40 романов. Его самые известные произведения — «Все оттенки голубого», «Дети из камеры хранения» и «Мисо-суп». Его часто сравнивают с однофамильцем — Харуки Мураками. И если Харуки часто воспринимают как глобального японского писателя, то Рю — голос самой Японии, ее изнанки и травм.