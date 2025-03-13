Президент Федерации гимнастики России Белозеров выразил несогласие с отказами в нейтральном статусе гимнастам

Президент Федерации гимнастики России (ФГР) Олег Белозеров сообщил «РИА Новости», что российская сторона категорически не согласна с решением специальной комиссии Международной федерации гимнастики (FIG), которое привело к отказу в предоставлении нейтрального статуса ряду российских гимнастов и тренеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Белозеров уточнил, что в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) FIG разработала новые правила для участия россиян в международных турнирах. В соответствии с ними ФГР подала 26 заявок на получение нейтрального статуса, однако четыре члена команды, включая двух спортсменов, получили отказы.

Ранее FIG уже одобрила заявки 12 российских гимнастов, в число которых вошли олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова и двукратный чемпион России Даниел Маринов. Однако олимпийской чемпионке Виктории Листуновой не предоставили нейтральный статус. Ранее тренер гимнастки Ольга Петровичева рассказала ТАСС, что решение о недопуске спортсменки было принято из-за опубликованных в интернете открыток ко Дню Победы с изображением георгиевской ленты.

«Российская сторона категорически не согласна с причинами отказа. 10 марта эта позиция была обозначена президенту FIG Моринари Ватанабэ во время его рабочей поездки в Россию. Господину Ватанабэ было предложено еще раз детально изучить причины решения специального комитета. Он обещал разобраться. Сейчас Федерация гимнастики России ждет официальный ответ FIG, от которого будет зависеть дальнейшая стратегия по защите интересов российских гимнастов»,— приводит слова господина Белозерова «РИА Новости».

В понедельник в подмосковном Новогорске глава FIG и кандидат в президенты МОК Моринари Ватанабэ встретился с российскими спортсменами.

Таисия Орлова