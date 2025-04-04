Трамп объявил о согласии Вьетнама заключить торговое соглашение с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вьетнам готов отменить пошлины на импорт американских товаров в обмен на торговое соглашение. Такой сценарий он обсудил по телефону с генсеком Компартии Вьетнама То Ламом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kent Nishimura / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kent Nishimura / Reuters

«Только что у нас был очень продуктивный телефонный разговор с То Ламом, генсеком ЦК Компартии Вьетнама. Он сказал, что Вьетнам будет стремиться снизить свои пошлины до нуля, если им удастся договориться с США»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

2 апреля господин Трамп наряду с другими странами ввел ответные пошлины против Вьетнама в размере 46%. Они начнут действовать 9 апреля. По оценке администрации президента США, сейчас Вьетнам взимает с американских товаров пошлины в 90%.

По данным статистического управления Вьетнама, в 2024 году объем двусторонней торговли превысил $132 млрд, при этом объем вьетнамских поставок в США составил почти $119 млрд. Это на 23,3% больше, чем в 2023 году.

Подробнее об импортных пошлинах США — в материале «Ъ» «Игра тарифов».

Екатерина Отрашкевич