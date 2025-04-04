Замри, бей, беги

Реакция на повышение США пошлин на импорт из других стран не заставила себя долго ждать: в пятницу, 4 апреля, целый ряд государств объявил о планах, укладывающихся в классический перечень реакций на шок. Ряд стран, включая Вьетнам и Турцию, заявил о надеждах на переговоры, другие пошли по пути ответных мер — как Китай, с 10 апреля повышающий до 34% ввозные пошлины на американские товары, есть и обещания уступок, и намерения перестроить торговлю со страной через «транзитные» юрисдикции с низкими барьерами, а значительная часть экономик по-прежнему занимает выжидательную позицию. Тем временем дискуссия о дальнейшей экономической политике развернулась и внутри США: президент Дональд Трамп публично спорит с главой Федеральной резервной системы (ФРС) Джеромом Пауэллом о приоритетах действий Американского центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и глава ФРС Джером Пауэлл

Фото: Carlos Barria / Reuters Президент США Дональд Трамп и глава ФРС Джером Пауэлл

Фото: Carlos Barria / Reuters

В пятницу торговые партнеры США выдали ряд заявлений о своих действиях после введения США пошлин на импорт из других стран. Так, крупнейший участник торговли с Соединенными Штатами Китай, ранее лишь анонсировавший контрмеры, 4 апреля представил конкретные решения: введение с 10 апреля дополнительных пошлин в 34% на все товары из США (один из крупнейших поставщиков в Китай с долей в общем импорте страны в 6,3%). В Пекине призвали Вашингтон «немедленно отменить односторонние тарифные меры» и урегулировать торговые разногласия путем консультаций — пока же Пекин подал иск во Всемирную торговую организацию (что, впрочем, не будет иметь быстрого результата, так как работа апелляционного органа ВТО остается заблокированной самими США). Дональд Трамп отреагировал на заявление китайских властей, назвав его «неправильным решением» и результатом «паники, которую они не могут себе позволить».

Отдельные государства, впрочем, смотрят на ситуацию оптимистично — Филиппины рассчитывают нарастить экспорт в США, пользуясь «преимуществом в виде более низкой тарифной ставки» по сравнению с соседями по АСЕАН. Узбекистан также считает возможным наращивание экспорта в Америку текстильной продукции.

Другие же надеются решить вопрос путем переговоров, в частности Вьетнам.

В Ханое отмечают, что таможенные ставки в рамках применяемого к импорту из США режиму наибольшего благоприятствования составляют в среднем 9,4%, а потому зеркальный тариф в 46% «несправедлив». Уже 4 апреля прошел телефонный разговор между Дональдом Трампом и генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом — Ханой готов обсудить снижение пошлин до нуля для товаров, импортируемых США, если такая же ставка будет применяться к товарам из Вьетнама.

Камбоджа, как сообщил 4 апреля CNN, «стремясь содействовать импорту товаров из США, незамедлительно сокращает максимальную ставку в 35% до применяемой ставки в 5% на 19 категорий товаров из США» (речь, в частности, идет о мотоциклах, автомобилях и некоторых сельскохозяйственных товарах). При этом в Пномпене планируют запросить у США переговоры по отсрочке введения пошлин. Турция и вовсе надеется «обговорить» с США возможность отмены 10-процентных дополнительных пошлин на фоне дисбаланса в двусторонней торговле в $2,4 млрд в пользу США. В ЮАР также намерены добиваться отмены новых тарифов и одновременно искать «новые рынки сбыта для производимой в ЮАР продукции».

Напомним, в ночь со 2 на 3 апреля президент США Дональд Трамп сообщил о введении с 5 апреля ввозной пошлины 10% на импорт из 185 стран (среди них — Узбекистан, Турция), а с 9 апреля — повышенных «зеркальных» пошлин на импорт из государств, применявших в торговле с крупнейшей экономикой мира несимметричные торговые ограничения, оказывающие давление на торговый баланс США. Так, на импорт из Камбоджи введен тариф в 49%, из Вьетнама — 46%, из Китая — 34% (с учетом ранее принятых мер суммарная пошлина достигнет 54%), с Тайваня — 32%, ЮАР — 30%, из Евросоюза — 20% (см. “Ъ” от 3 апреля).

4 апреля же принципиальная дискуссия развернулась между Дональдом Трампом, инициатором повышения ввозных тарифов (по мнению его команды, оно стимулирует возврат в США производств и активное импортозамещение, сократит внешнеторговый дефицит и дефицит бюджета и впоследствии приведет к экономическому процветанию), и обеспокоенным рисками разгона инфляции из-за удорожания импорта и разрывов цепочек поставок главой Федеральной резервной системы (ФРС) Джеромом Пауэллом. По оценкам ФРС, пошлины «с высокой вероятностью вызовут по крайней мере временный» подъем инфляции, а также могут ослабить экономический рост США. Дональд Трамп уже призвал ФРС «перестать играть в политику» и снижать процентные ставки, но в Федрезерве пока не готовы к этому, отмечая, что сталкиваются с «крайне неопределенными перспективами».

Как ранее отмечал “Ъ”, это главная внутренняя дилемма США: снижение ставок ФРС поддержит экономический рост и адаптацию к новым условиям, но ослабит доллар, сделав поставки в США менее привлекательными.

Повышение же ставок ФРС для сохранения целевого уровня инфляции (2%) может усугубить торможение экономики из-за роста торговых барьеров.

В случае длительного сохранения повышенных пошлин поиск новых рынков сбыта и перераспределение товарных потоков станет актуальным для многих стран, прежде всего азиатских, в том числе Китая и Вьетнама. Евросоюз уже опасается массового перетока товаров КНР на его рынки. По данным Financial Times, в Брюсселе не исключают введения высоких пошлин на китайскую продукцию (ранее ЕС ввел пошлину в 35% на электромобили из КНР). В РФ же опасности перераспределения потоков пока не видят. Например, вице-премьер РФ Алексей Оверчук 4 апреля сообщил, что в рамках соглашения о свободной торговле на фоне высоких пошлин США Вьетнам может выйти на рынок ЕАЭС.

Старший научный сотрудник Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономики Владимир Седалищев среди различных сценариев выделяет «два полюса» — это симметричные ответы и стабилизация повышенных тарифов с постепенным откатом назад (тогда значительного изменения структуры торговли ждать не стоит) или же эскалация торговой войны. Тогда ситуация становится «крайне плохо прогнозируемой», не ясна и готовность к кооперации стран в ответе на действия США. То, что Китай ввел ответные тарифы, полагает ведущий научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли РАНХиГС Александр Фиранчук, означает «реализацию худшего сценария торговой войны»: заметно растут риски замедления мировой торговли и производства, что приведет и к снижению спроса на сырьевые товары — основу российского экспорта.

Как отмечает директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев, если действие пошлин будет продолжительным и масштабным, возникают риски вторичной волны протекционизма и обострения проблемы сбыта в мировой экономике, а значит, будут потери у экспортно ориентированных стран — Китая, Индии, ЮВА, РФ. По его мнению, может активизироваться сотрудничество в рамках соглашений о свободной торговле между странами, попавшими под ограничения. Вероятны и «механизмы обхода» через транзитные страны — это, полагает эксперт, будет зависеть от политики США: «Возможно, что лазейки оставят для чувствительного импорта». По словам Александра Фиранчука, увеличение стоимости экспорта в США для стран Юго-Восточной Азии может привести и к необходимости переноса производств в третьи страны.

Вполне возможно, допускает Александр Данильцев, продукция, которая не нашла сбыта на рынке США, будет перенаправлена на рынок РФ. Это приведет к усилению иностранной конкуренции и может негативно сказаться на местных предприятиях. Впрочем, такой риск, по мнению Александра Фиранчука, «сложно назвать первостепенным»: рост импорта затруднен трансакционными издержками, а также тем, что на Китай уже приходится 40% поставок в РФ (пространство для расширения не столь велико), к тому же вполне вероятное ослабление рубля снизит привлекательность рынка РФ.

Евгения Крючкова, Олег Сапожков