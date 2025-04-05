Amazon включила в Kindle ИИ-функцию пересказа предыдущих событий

Компания Amazon добавила в Kindle новую функцию Recaps, позволяющую быстро вспомнить сюжетные линии и развитие персонажей перед чтением следующей книги в серии. Краткое содержание формируется с помощью генеративного искусственного интеллекта, пока новая функция доступна в США для нескольких тысяч популярных книг на английском языке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amazon Фото: Amazon

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо обновить программное обеспечение Kindle до последней версии. При наличии обзора кнопка View Recaps появится на странице серии в библиотеке Kindle или в меню. Перед просмотром краткого содержания устройство предупредит о возможных спойлерах. В ближайшее время Amazon планирует добавить функцию в приложение Kindle для iOS.

Ранее Amazon разработала предохранитель от сбоев в работе ИИ. Также компания анонсировала серию больших языковых моделей искусственного интеллекта под общим названием Nova.

Евгений Федуненко