Amazon анонсировала серию ИИ-помощников Nova

Американская корпорация Amazon на конференции AWS re:Invent представила серию больших языковых моделей искусственного интеллекта (ИИ) под общим названием Nova. Доступ к ним могут получить пользователи облачной платформы AWS в библиотеке моделей Amazon Bedrock.

Компания анонсировала три доступные модели ИИ. Amazon Nova Micro является наиболее оптимизированной по скорости для работы с текстом, Amazon Nova Lite может генерировать не только текст, но и видео и изображения, а Amazon Nova Pro объединяет обе версии в «наиболее способную» мультимодальную модель.

Также в компании занимаются обучением ИИ-модели Amazon Nova Premier, которая, по утверждениям разработчиков, сможет рассуждать и решать самые сложные задания. Компания также анонсировала модель Amazon Nova Canvas, которая генерирует только изображения, и Amazon Nova Reel, генерирующую только видео.

Все создаваемые материалы получают отметки в метаданных. Amazon планирует в 2025 году запустить еще две модели: одну для голосового взаимодействия, другую — ориентированную на мультимодальные запросы и ответы.

Большие языковые модели готовы сократить дефицит работающих с текстами на 80%, подробнее об этом — в материале «ИИ прогонит грамотных с биржи труда».

Евгений Федуненко