Все слишком иностранно

Арбитражный суд Башкирии обратил в доход государства акции и доли семи компаний, занимавшихся обслуживанием одного из крупнейших предприятий химической отрасли республики — ООО «Газпром нефтехим Салават». Их бенефициаром являлся экс-глава «Газпром энерго» Алексей Митюшов. Как выяснили Генпрокуратура России и суд, имея гражданство недружественной страны, он установил иностранный контроль над стратегическими предприятиями общей стоимостью 37 млрд руб. Сейчас деятельность фигуранта расследуют борцы с оргпреступностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Митюшов (фото 2009 года)

Фото: PhotoXpress Алексей Митюшов (фото 2009 года)

Фото: PhotoXpress

Как стало известно “Ъ”, на днях следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ МВД по Республике Башкортостан заочно вынесла постановление о привлечении Алексея Митюшова и бывшего гендиректора АО «Салаватнефтехимремстрой» Романа Сабецкого в качестве обвиняемых за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Им грозит до десяти лет колонии.

Поскольку оба бизнесмена покинули Россию (Алексей Митюшов с 1993 года имеет гражданство Литвы, в 2021 году он оформил себе вид на жительство в Испании, а сейчас, по некоторым данным, находится в Турции), они были объявлены в международный розыск.

Предварительно следствие оценивает ущерб от деятельности бизнесменов не менее чем в 350 млн руб.

Тем временем Арбитражный суд Республики Башкортостан рассмотрел иск Генпрокуратуры к «иностранному резиденту» Митюшову и его структурам ООО «Корпоративный центр» и ООО «УК "Меркури Кэпитал траст"». На это потребовалось всего три заседания.

Изначально в деле речь шла об обращении в доход государства 100% акций и долей восьми занимающихся обслуживанием ООО «Газпром нефтехим Салават» предприятий: ООО «Салаватнефтемаш», ООО «Салаватнефтехимремстрой», ОАО «Подземнефтегаз», ООО «РемЭнергоМонтаж», ООО «Нефтехимремстрой», ООО «Техцентр», ООО «Салаватский катализаторный завод» и ООО «Ремонтно-механический завод». Однако впоследствии прокуратура уточнила иск, исключив последнее ООО из списка требований.

В иске говорилось, что вышеназванные общества были созданы для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават», входящего в структуру ПАО «Газпром».

При этом в заявлении утверждалось, что Алексей Митюшов занялся скупкой акций компаний еще в 2007–2012 годах, будучи директором ООО «Газпром энерго».

Также он входил «в состав коллегиальных органов управления дочерних предприятий ПАО "Газпром"». Имея доступ к служебной информации о составе ключевых активов холдинга, он организовывал их дробление и дальнейший вывод под предлогом неэффективности и непрофильности в свою собственность. Чтобы скрыть статус иностранного резидента, Алексей Митюшов возложил эту роль на подконтрольные ему российские общества. Используя их, он стал собственником акций или долей семи предприятий.

Как ранее писал “Ъ”, ООО «Газпром нефтехим Салават» является одним из крупнейших химпредприятий страны, входит в перечень системообразующих организаций Башкирии. Оно имеет лицензии на размещение, сооружение, эксплуатацию и вывод из эксплуатации ядерных установок, хранение ядерных материалов, а также радиоактивных веществ.

Генпрокуратура ссылалась на то, что Алексей Митюшов нарушил принятый еще в 2008 году федеральный закон №57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В соответствии с законом иностранные инвесторы не могут быть собственниками таких компаний без предварительного согласования участия в них в специальной правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Несмотря на то что сам ответчик в суд не приехал, он делегировал на разбирательство своих представителей. Последние утверждали, что упомянутые в иске предприятия не являются стратегическими, а следовательно, действие 57-го закона на них не распространяется.

Кроме того, истец, по их словам, неверно трактует закон, поскольку лишь в 2017 году его новая редакция позволила относить граждан России, имеющих иное гражданство, или иностранную организацию, которая находится под контролем гражданина России, к категории «иностранных инвесторов». Прокуратура же оспорила в суде сделки, которые совершались в том числе еще в 2015 году.

В свою очередь, представитель надзорного ведомства не согласилась с данными доводами, отметив, что они не соответствуют действительности. В Генпрокуратуре отметили, что с 2020 года Алексей Митюшов принял дополнительные меры по сокрытию своей связи с вышеназванными предприятиями. Их включили в состав закрытого паевого инвестиционного фонда «Универсальные инвестиции», сведений о бенефициарах которого нет в открытом доступе.

«Прибыль от деятельности стратегических обществ Митюшов через аффилированный ему банк "Финсервис" под видом дивидендов выводил в Испанию, где в 2021 году оформил себе вид на жительство, а также на Кипр и в Объединенные Арабские Эмираты»,— заявили в Генпрокуратуре.

Интересно, что представитель одного из ответчиков, ООО «Меркури Кэпитал траст», поддержал позицию истца, указав, что Алексей Митюшов при совершении сделок скрыл от компании наличие гражданства иностранного государства. При этом «общество не просто не имело сведений» об этом, но и «действовало под влиянием обмана с его стороны», говорится в отзыве ответчика.

В итоге суд иск ведомства удовлетворил. Вынесенное решение приведено к немедленному исполнению.

Тем временем Фрунзенский райсуд Санкт-Петербурга рассматривает иск Генпрокуратуры, которая требует конфисковать не только оставшееся имущество Алексея Митюшова, но и бывшего председателя совета директоров OОO «Газпром нефтехим Салават» (до 2011 года — ОАО «Салаватнефтеоргсинтез») Кирилла Селезнева.

Последний, как утверждает прокуратура, занимая с 2002 года различные руководящие должности в ПAO «Газпром», включил в состав совета директоров OAO Алексея Митюшова — своего однокурсника и близкого друга. Вместе они, как полагает прокуратура, вывели в свою пользу из компании «Газпром нефтехим Салават» не менее 150 млрд руб. Часть коррупционного дохода Алексей Митюшов потратил, купив объекты коммерческой и жилой недвижимости для своих близких родственников: машино-места и квартиры в Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

Мария Локотецкая