Что такое «Газпром нефтехим Салават»

ООО «Газпром нефтехим Салават» (ГПНС) — крупнейший нефтехимический комплекс РФ, расположенный в городе Салавате Республики Башкортостан. Осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья. В его состав входит три завода: нефтеперерабатывающий (производит бензин и дизельное топливо), газохимический (аммиак, карбамид и другие виды минеральных удобрений), газоперерабатывающий завод «Мономер» (стирол, полиэтилен, пластификаторы, бутиловые спирты).

Предприятие основано в 1948 году в Башкирской АССР как комбинат №18. В 1980 году преобразовано в производственное объединение «Салаватнефтеоргсинтез», в 1993-м получило статус акционерного общества. В 2011 году компания была интегрирована в структуры «Газпрома» и переименована в ОАО «Газпром нефтехим Салават». В 2016 году ОАО реорганизовано в ООО.

Владельцем ГПНС через дочернюю структуру ООО «Газпром переработка» является ПАО «Газпром». У компании отсутствует гендиректор, ее управлением с 2021 года занимается ООО «РГД переработка Салават». Гендиректор последней с 2024 года — Евгений Семенько.

С 2007 по 2014 год председателем совета директоров ГПНС был Кирилл Селезнев. С 2012 по 2014 год в совет директоров также входил Алексей Митюшов.

В 2023 году выручка компании составила 264 млрд руб., чистая прибыль — более 30 млрд руб., чистые активы — 189 млрд руб.