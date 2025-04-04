Дональд Трамп роняет рынки

Российский фондовый рынок ниже 2800 пунктов. Мосбиржа бьет рекорд по длительности падения с 1998 года. Рынок акций опускается 13 дней подряд. За последнюю неделю, по официальным данным биржи, котировки просели суммарно на 8%. С последней сессии индекс Мосбиржи скорректировался более чем на 2%. На таком уровне показатели находятся впервые с начала января. Почти все «голубые фишки» в красной зоне. В минусе также основные ценные бумаги российского рынка. Больше всего пострадали акции «Совкомфлота», «Глобалтрака» и «Аэрофлота», они рухнули сразу на 6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Это происходит на фоне развернувшейся торговой войны США и Китая, падения мировых фондов, снижения цен на нефть и угроз со стороны США. Госсекретарь Марко Рубио не исключил, что если Россия и Украина не договорятся, Москву ожидают новые санкции. Последствия уже откинули котировки Мосбиржи на несколько месяцев назад, говорит аналитик фондового рынка «Альфа-Капитал» Алина Попцова: «Февральский рост цен на российском рынке акций и в индексе Мосбиржи, который мы видели за счет геополитики, по сути, уже полностью сошел на нет. Это, конечно, ощутимо. Касательно динамики последних дней, здесь давление усиливается из-за агрессивной торговой политики США.

Действия Дональда Трампа создают риски замедления глобальной экономики, ускорения инфляции. А это, соответственно, негативный фактор для мирового спроса на нефть, на другое сырье, например, металлы. И это плохо для России как страны-экспортера, которая по-прежнему, несмотря на санкции, все еще интегрирована в мировой рынок. Это, понятное дело, негативно скажется на экспортных компаниях, которые занимают существенную долю в индексе Мосбиржи (около 65%). Наконец, это повлияет на рубль, поскольку мы столкнемся с сокращением валютной выручки, сокращением предложения валюты на внутреннем рынке, и это будет оказывать давление на рубль.

Если мы действительно столкнемся с продолжительной коррекцией цен на нефть и ослаблением рубля, это будет потенциально негативный фактор даже для потребительского сектора и IT.

Мы сталкиваемся с необычайно высокой неопределенностью. Сложно предсказать, действительно ли закрепится как окончательный вариант тот список импортных пошлин, который представил Дональд Трамп, или он будет пересмотрен, например, хотя бы частично в сторону смягчения для некоторых стран. Не исключено, что это эмоциональная реакция, и в дальнейшем, по крайней мере, российский рынок сможет сместить фокус на макроданные и начать закладывать в цены перспективу смягчения политики Центрального банка. В таком случае мы можем увидеть некоторое восстановление котировок».

Коррекция на бирже началась в последних числах марта, тогда инвесторы разочаровались результатами челночных переговоров по Украине и решением Центробанка сохранить ключевую ставку на рекордно высоком уровне. Текущее падение было предсказуемым, отмечает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева: «Весь тот рост, который произошел ранее, не был подтвержден какими-то фактами, то есть рост был исключительно на ожиданиях и в очень быстром темпе, это, соответственно, привело к тому, что и падение сейчас такое же яркое и бурное.

Банк России сообщал, что в момент, когда сформировался переговорный процесс в США, был зафиксирован рост спроса на российские активы со стороны зарубежных инвесторов, а сейчас на фоне того, что обстановка непонятная, могут происходить быстрые выходы. Говорить о том, как скоро может утихнуть буря, достаточно сложно. И одним из факторов, который может поддержать рынок, является начинающийся дивидендный сезон. В апреле компании начнут постепенно выплачивать дивиденды, это может сохранить заинтересованность инвесторов в фондовом рынке, подтолкнуть их начать заново покупки акций, и это позволит рынку стабилизироваться. В зависимости от того, каким дальше будет новостной фонд, какими будут макроэкономические данные, можно будет с какой-то большей уверенностью говорить о том, в какую сторону пойдет индекс».

Аналитики прогнозируют, что в течение недели Мосбиржа может потерять еще около сотни пунктов. В большем смятении находятся мировые рынки, как пишет The Guardian, из-за пошлин Трампа Уолл-стрит потеряла $2,5 трлн. Для кого наступило время возможностей? На этот вопрос “Ъ FM” ответила независимый финансовый советник Наталья Смирнова: «Не вижу здесь какой-то истерики, а только абсолютную логику, именно так и должен реагировать рынок.

Если цель сохранить активы с минимальными рисками, то это вклады и краткосрочные облигации.

Но если инвестор готов мыслить категориями до 2027 года включительно, то я считаю, наоборот, в этом году интересно заходить в длинные облигации, может быть, даже докупать российские акции в ожидании, что со временем либо торговая война закончится, либо будет долгосрочное урегулирование конфликта, либо будет и то, и другое. Никто не может сказать, в какие сроки это произойдет и произойдет ли, но если у человека есть высокая склонность к риску, почему бы не сделать первый шаг? Ситуация крайне неопределенная, но не будем забывать, что еще и Центральный банк может помочь российскому рынку. Буквально сегодня со стороны ЦБ прозвучал комментарий о том, что если инфляция покажет замедление, то Центробанк будет снижать ставку. Снижение ставки даже немного — это уже позитив для российского рынка.

Поэтому я бы не говорила, что это какая-то распродажа и все плохо, ни в коем случае. Мне кажется, наоборот, позитив. Надо радоваться, когда все падает».

Тем временем рубль укрепился: по официальному курсу доллар — 84 руб., а евро — почти 93 руб. При этом стоимость нефти сегодня потеряла свыше 7%.

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Анжела Гаплевская