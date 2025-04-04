Нефть размывает котировки

Нефть продолжает дешеветь второй день подряд. Цены марки Brent опустились до минимума за последние три с половиной года. Котировки североморского сорта теряли 7%, опускаясь в моменте на Лондонской бирже ниже $65 за баррель. Последний раз на таком уровне Brent был в декабре 2021-го. Российская Urals опускалась ниже $58 за баррель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Нефть дешевеет на фоне введения американцами пошлин на импорт из других стран, а также решении ОПЕК+ увеличить добычу. Ситуация нестабильна, и тренд может развернуться в любой момент, считает старший научный сотрудник Финансового университета, эксперт по энергетике Станислав Митрахович: «Все зависит от того, какие еще дополнительные тренды появятся. В частности, тренд, связанный с обсуждением последствий тарифных войн, инициированных Трампом. Не исключено, что эти последствия будут перебиты другими новостными потоками. Может обсуждаться вопрос, станут ли американцы давить на страны, которые закупают российскую нефть. Потому что Трамп и его министр финансов говорили, что если не будет сделки по Украине, то могут быть введены санкции иранского типа против сырья из РФ. То есть имеется в виду, что станут наказывать те страны, которые его покупают: Китай, Индию, Турцию. Я очень далек от мысли о том, что это легко у американцев получится. Но даже обсуждение этой темы уже может спровоцировать рост цен на нефть.

Кроме того, Кит Келлог, спецпосланник Трампа по Украине, сказал, что надо давить российский нефтяной экспорт из Балтийского моря. Опять же, это большой вопрос, насколько это реально, и очень опасная история. Она чревата эскалацией не только экономических войн, но и вооруженным столкновением. Но тем не менее само обсуждение этой темы и создание дополнительных проблем, скажем, для танкеров, которые везут российскую нефть через Балтийское море, могут поднять стоимость сырья. Есть риски, связанные с угрозами Ирану со стороны Вашингтона, и те, что касаются давления на венесуэльский экспорт. И все это вместе, на самом деле, может еще даже и текущий тренд развернуть. Надо помнить, что всегда в моменте на рынок действует совокупность факторов. Что касается нефтегазовых доходов российского бюджета, то они снижаются. Например, Минфин опубликовал статистику по негазовым доходам бюджета за март 2025-го: там есть существенное снижение по отношению к марту 2024-го. Это в том числе отражает и динамику стоимости нефти, и затраты компаний на обходы санкций. Все это тоже приводит к тому, что в итоге компании зарабатывают меньше и меньше платят налогов.

Так что, конечно, есть сложности в виде сокращения доходов в бюджет. Но являются ли они критическими, скажем, для выживания экономической, социальной системы, политической систем? Такого, конечно, нет».

Цена российской нефти упала ниже минимального уровня в $60, заложенного в бюджет. Еще в марте средняя стоимость сорта Urals, который используется для налогообложения, была ниже $59 за баррель. Так дешево сырье торговалось впервые с лета 2023-го, сообщало Минэкономразвития. Если правительство не сможет пополнять бюджет за счет продажи нефти, придется использовать другие инструменты, заметил экономист Сергей Хестанов: «На практике у правительства есть достаточно широкий спектр решений, как действовать в этой ситуации. Можно задействовать ФНБ, увеличить госзаимствование или налогообложение, соответственно, увеличив доходы бюджета. Можно, что не слишком популярно в настоящее время, но теоретически этого тоже нельзя исключить, сократить часть госрасходов. Кроме того, достаточно эффективный способ пополнения бюджета — это девальвация рубля. Потому что у нас по-прежнему заметная часть доходов федерального бюджета формируется от экспорта, и в случае ослабления нацвалюты рублевый эквивалент экспортной выручки дорожает. Поэтому, скорее всего, на практике будут применены все механизмы, а вот их будет зависеть в значительной степени от решений правительства».

В марте рублевая стоимость Urals оказалась почти на четверть ниже заложенного в федеральном бюджете уровня, подсчитал Reuters. Такая динамика связана не только с падением мировых цен на нефть и увеличением дисконта для российских сортов, но и с неожиданным укреплением рубля. Минфин сообщил о падении нефтегазовых доходов бюджета. По итогам марта они немногим превысили 1 трлн руб., что на 65 млрд руб. меньше ожидаемого. Объем Фонда национального благосостояния в марте сократился на 130 млрд руб., теперь в нем 11,75 трлн руб., следует из отчета Минфина.

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Светлана Белова