Президент США утрамповал рынки

Международные фондовые рынки продемонстрировали сдержанно негативную динамику на фоне новых торговых пошлин США (см. материал на стр. 1). При этом сильнее всего просели американские индексы, тогда как некоторые азиатские и европейские индикаторы отреагировали более спокойно. Новые пошлины приведут к нарушению цепочек поставок и валютным манипуляциям, однако в сложившихся условиях инвесторы предпочитают переформатировать портфели. По мнению аналитиков, дальнейшего обвала ждать не приходится, но и прежний рост уже не вернется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Международные рынки продемонстрировали негативную динамику после введения президентом США таможенных пошлин в отношении импорта из многих стран. По данным агентства Bloomberg, первыми на инициативы американского президента отреагировали азиатские рынки. И если японский Nikkei 225 потерял 2,8%, а гонконгский Hang Seng — 1,5%, то корейский KOSPI снизился всего на 0,8%, а китайских Shanghai Composite — всего на 0,24%. В аутсайдерах оказался лишь индекс Ханойской биржи (потерял 7,2%).

При этом европейский фондовый рынок реагировал более эмоционально: ведущие индексы просели на 1,6–3,6%, причем в лидерах снижения оказались французский CAC 40 и германский DAX. Еще большее снижение при открытии торгов демонстрировали американские индексы: S&P 500 падал на 4,5%, NASDAQ Composite — на 5,7%. Впрочем, к 21:00 мск их снижение также не выглядело пугающим — 4–5%.

Кэролайн Левитт, пресс-секретарь Белого дома, 3 апреля, «Интерфакс»: «Всем, кто сегодня утром находится на Уолл-стрит, я скажу: доверьтесь президенту Трампу».

Впрочем, стоит учитывать, что ряд ведущих фондовых индексов (S&P 500, DAX, FTSE 100) в конце февраля — начале марта обновляли исторические максимумы и от исторических пиков отошли не более чем на 10%. И по словам экспертов, инвесторы предполагали такое развитие событий, тем более что обещания жестких тарифов давно присутствовали в заявлениях Дональда Трампа. «Паники повальной пока нет, но идет форсированная переаллокация портфелей»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Российский рынок сдержанно отреагировал на американские новости — индекс Московский биржи снизился всего на 2,3%, до 2859,58 пункта.

При этом «тарифная война против мировой торговли» вызовет снижение спроса на сырье, а российский рынок до сих сырьевоориентирован, хотя остаются ожидания разворота ДКП этим летом, отмечает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталия Малых.

По мнению аналитика инвесткомпании «Цифра брокер» Кирилла Климентьева, напрямую влияния, скорее всего, не будет, поскольку Россия и так существует в рамках жестких санкций, а фондовый рынок обособлен от иностранного капитала. Впрочем, не стоит забывать про обещания Дональда Трампа «ввести пошлины против всех торговых партнеров России, которые закупают у нее энергоресурсы в случае непрекращения военных действий», отмечает госпожа Николаева.

Вместе с тем введение пошлин повлияло на смежные рынки.

По данным Investing.com, котировки золота на спот-рынке поднимались $3165 за тройскую унцию, вплотную к историческому максимуму, однако затем откатились к уровню $3100 за унцию.

Индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) опускался до отметки 101,3 пункта, минимума с октября 2024 года. К концу дня он поднялся чуть выше 102 пунктов, что на 1,6% ниже значения предыдущего дня. Как поясняет Алена Николаева, доллар ослаб «не потому, что США слабы, а потому что длинные долларовые позиции перегреты и рынок начал переоценивать траекторию движения ключевых ставок». По данным Bloomberg, инвесторы уже ожидают четыре снижения ставки ФРС в этом году. В том числе на фоне ухудшения оценок по экономике США. В частности, ФРБ Атланты ухудшил прогноз по ВВП страны в первом квартале 2025 года с –2,8% до –3,7%.

Ключевой риск сейчас — не сами тарифы, а их влияние на глобальные процессы, считают эксперты.

«Это и нарушение цепочек поставок, и валютные манипуляции, и сбои в логистике, и возможные ответные меры в области технологий, инноваций и услуг»,— поясняет Алена Николаева. «В основном это затронет цикличные сектора, чувствительные к экономике, и особенно дорогие по мультипликаторам акции — в частности, высокотехнологичные компании»,— считает Наталья Малых.

Впрочем, дальнейшего обвала ждать не стоит, но и прежняя динамика не вернется, считают аналитики. Рынок будет волатильным и избирательным, индексы могут оставаться на текущих уровнях, но состав лидеров и логика портфеля будут другими, считает госпожа Николаева. «В фокусе — устойчивые бизнес-модели, с фокусом на локализацию и внутреннего потребителя. Сложившаяся ситуация благоприятна для стоимостного инвестора, истории роста будут под давлением»,— резюмировала она.

Ксения Куликова