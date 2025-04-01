Нефть встала на ремонт

Отгрузки нефти из Казахстана по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), остановившего работу двух выносных причальных устройств в районе порта Новороссийска, могут сократиться наполовину как минимум на ближайшие два месяца. Из-за этого Казахстану придется сокращать добычу, которая в марте была на рекордном уровне. Аналитики отмечают, что сжатие предложения на мировом рынке может стать драйвером роста цен на нефть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Давыдов / ИТАР-ТАСС Фото: Алексей Давыдов / ИТАР-ТАСС

Ограничения поставок через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который 31 марта по предписанию Ространснадзора остановил работу двух выносных причальных устройств (ВПУ-1 и ВПУ-2), могут затянуться на несколько месяцев. Об этом “Ъ” сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией. Один из них пояснил, что шансы запустить полноценную прокачку до лета — «практически нулевые» с учетом того, сколько времени требуется на устранение выявленных недостатков.

Два из трех ВПУ терминала КТК были выведены из эксплуатации по итогам внеплановой проверки Ространснадзора. Как пояснял КТК, проверки проводятся по поручению правительства от 26 марта во всех портах Азово-Черноморского бассейна, где осуществляются погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами (Новороссийск, Темрюк, Сочи, Туапсе и др.). Проверки связаны с крушением танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.

По словам источников “Ъ”, помимо чисто технических нарушений, КТК предстоит решать вопрос о получении нового класса для двух ВПУ, которые до этого технически относились к морским судам. «С учетом возможных судебных разбирательств и длительных согласований все это может затянуться на месяцы, во время которых работать будет только одно ВПУ»,— отмечает собеседник “Ъ”.

КТК соединяет крупнейшие месторождения Казахстана с побережьем Черного моря около Новороссийска. Основными акционерами консорциума выступают Россия (31%), Казахстан (20,75%), американские Chevron (15%) и Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%), а также Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%). Получателями нефти выступают страны ЕС (Италия, Франция, Греция, Испания и т. д.), Азии, а также США.

По оценкам источников “Ъ”, отгрузки на экспорт нефти из Казахстана (через КТК идет более 80% экспорта страны) только через ВПУ-3 могут снизиться примерно наполовину. Обычно из трех ВПУ работает два.

Прокачка через КТК за первые два месяца года составила 10,3 млн тонн, в феврале — 5,5 млн тонн, сообщил источник “Ъ”, знакомый со статистикой Минэнерго. Другой собеседник “Ъ” отмечает, что в марте поставки были на уровне около 6 млн тонн. В прошлом году по этому маршруту было отгружено 63 млн тонн нефти (снижение на 0,7%), из которых 54,9 млн тонн шло из Казахстана. В КТК и Минэнерго ситуацию не комментируют.

В Минэнерго Казахстана сообщили, что отгрузки пока идут в штатном режиме и ограничений на прием казахстанской нефти в систему КТК нет. В Chevron заявили, что добыча и поставка нефти с месторождения Тенгиз, которое разрабатывает «Тенгизшевройл», осуществляются бесперебойно.

Собеседники “Ъ” поясняют, что полноценная прокачка будет идти до тех пор, пока полностью не заполнятся нефтехранилища на терминале, то есть примерно через неделю Казахстану придется снижать добычу сырья.

По данным Reuters, в марте производство нефти в стране было на рекордном уровне (почти 9 млн тонн) в основном за счет увеличения добычи на Тенгизе. В апреле через КТК планировалось прокачать 6,5 млн тонн. Если прокачка окажется ниже 2,5 млн тонн, то, по расчетам “Ъ” на основании ставки экспортной пошлины, страна будет терять минимум $170 млн в месяц. В целом план экспорта из Казахстана на 2025 год составлял 70,5 млн тонн.

Николай Горбань, гендиректор КТК, в июле 2024 года в интервью корпоративному изданию «Панорама КТК»: «Никаких альтернатив КТК не существует».

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что у Казахстана практически нет альтернатив, куда можно перенаправить потоки нефти из КТК с учетом, что это интегрированная с рядом месторождений система. Теоретически, говорит он, Астана может возить нефть танкерами по Каспию и отгружать в Азербайджане, но стоимость транспортировки и прокачки будет существенно выше, а инфраструктура не позволит перенаправить существенные объемы.

По мнению господина Юшкова, в наибольшей степени от сокращения экспорта пострадает не бюджет Казахстана, а зарубежные нефтекомпании, входящие в консорциум и ведущие разработку месторождений в стране в рамках СРП. В то же время, по его словам, Казахстан перестанет превышать квоты ОПЕК+ и компенсирует перепроизводство в начале года, что может сократить предложение сырья на мировом рынке и поддержать цены.

Казахстанский независимый эксперт Олжас Байдильдинов называет ситуацию вокруг КТК «очень тревожной», особенно с учетом постоянных атак БПЛА. КТК сообщал об атаках в феврале и марте на нефтеперекачивающие станции (НПС) «Кропоткинская» и «Кавказская». Господин Байдильдинов также ожидает, что мощности для хранения на терминале КТК объемом около 1 млн тонн будут заполнены в течение недели, после чего Казахстану придется или снижать добычу, или искать другие маршруты. Но, указывает он, возможности существенного роста поставок по железной дороге и морю ограничены.

Ольга Мордюшенко