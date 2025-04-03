Кружок «Умелая клюшка»

Александр Овечкин оказался на расстоянии одного хет-трика от статуса лучшего снайпера НХЛ всех времен, отличившись в третьем подряд матче регулярного чемпионата. Правда, шайба, заброшенная Овечкиным в ворота «Каролина Харрикейнс», была единственной для его «Вашингтон Кэпиталс» в проигранной (1:5) встрече с «Каролина Харрикейнс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фирменный бросок из левого круга вбрасывания приблизил Александра Овечкина к снайперскому рекорду НХЛ на расстояние в один хет-трик

Фото: Karl DeBlaker / AP Фирменный бросок из левого круга вбрасывания приблизил Александра Овечкина к снайперскому рекорду НХЛ на расстояние в один хет-трик

Фото: Karl DeBlaker / AP

На самом деле это был, строго говоря, ужасный для «Вашингтона» матч. Мало что в нем у клуба, претендующего на победу в регулярном чемпионате, клеилось. Он часто проваливался, уже в стартовом периоде очутился в сложнейшем положении, пропустив три безответные шайбы, а вдобавок лишился своего основного и очень надежного в нынешнем сезоне вратаря: Логан Томпсон, получив травму «верхней части тела», не вернулся на лед после первого перерыва. И это вообще-то, возможно, серьезная потеря: скоро play-off, а Томпсон выглядел крайне важной для вашингтонцев фигурой.

Но все эти неприятности — мелкие и крупные — оказались, разумеется, в густой тени эпизода, случившегося под занавес второго периода. Уже при счете 4:0 в пользу «Каролины» с интервалом в полминуты с небольшим удаления заработали два ее игрока — Тейлор Холл и Брент Бернс. «Вашингтону» выпала возможность не просто поиграть в большинстве, а поиграть в большинстве в комфортнейшем формате «пять на три». Возможностью он воспользовался.

Картина была привычной. Официальный сайт НХЛ даже точно подсчитал, сколько раз ее видели зрители хоккейных матчей в разных городах Северной Америки. Оказалось, 190.

190 — количество голов, которые Александр Овечкин забил, стреляя из любимого участка, который у американцев принято называть его персональным «офисом»,— из левого круга вбрасывания или располагаясь чуточку за очерчивающей его линией.

В общем, очередной бросок Овечкина в касание прошил голкипера «Каролины» Фредерика Андерсена, конечно знавшего, что в это мгновение ему надо быть особенно внимательным и собранным, но все равно не успевшего как следует среагировать и подстроиться под шайбу.

Если бы не главный хоккейный контекст сезона, все бы, разумеется, после этого гола умилялись тонусу российского нападающего. В 39 лет, отличившись в третьей подряд встрече (до этого пострадали «Буффало Сейбрс» и «Бостон Брюинс»), он довел число заброшенных шайб в текущем первенстве до 39. Сумасшедшая цифра, учитывая и возраст нападающего, и тот факт, что в конце прошлого года он пропустил целый месяц из-за перелома ноги. Она обеспечила Овечкину дележ третьего места в снайперской гонке чемпионата с Тейджем Томпсоном из «Буффало». И если ее лидер — Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерс» — со своими 52 голами оторвался уже далековато, то занимающий вторую позицию Вильям Нюландер из «Торонто Мейпл Лифс» — вот он, рядышком, 42 шайбы.

Но будоражит воображение кое-что другое. После этой серии Александр Овечкин приблизился к пока еще владеющему снайперским рекордом НХЛ всех времен Уэйну Гретцки так, что про дистанцию между российской и канадской легендами теперь можно смело говорить, что это расстояние вытянутой руки.

От Гретцки Овечкина отделяют два гола, от статуса единоличного рекордсмена — три.

И тут даже как-то странно смотрится напоминание о том, что у «Вашингтона» до финиша регулярного первенства семь матчей. Три гола Александр Овечкин довольно часто забивал в одной отдельно взятой игре. В общей сложности в его активе 32 хет-трика в НХЛ. Так что рекорд можно ждать в любой апрельский день, на который приходится матч «Вашингтона». Например, в пятницу, когда он примет аутсайдера «Чикаго Блэкхокс». НХЛ уже объявила, что на этой игре будет присутствовать в качестве почетного гостя Уэйн Гретцки,— надо же быть готовым красиво передать корону.

Алексей Доспехов