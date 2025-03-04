Погонный мэтр

У погони Александра Овечкина за снайперским рекордом НХЛ всех времен оказался многослойный эффект. Она привела к резкому росту востребованности матчей его клуба «Вашингтон Кэпиталс», особенно в период с конца марта, когда, вероятнее всего, Овечкин обойдет Уэйна Гретцки, а также неожиданно высокому интересу к этому соперничеству у букмекерских контор. Они выделили для погони отдельный сегмент, в котором принимают самые разнообразные ставки — как на момент ее окончания, так и на способ, которым выдающийся российский форвард забьет свой 895-й гол в регулярных чемпионатах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Охота Александра Овечкина за снайперским рекордом НХЛ выделилась в отдельное хоккейное явление с заметным эффектом

Фото: Patrick Smith / Getty Images Охота Александра Овечкина за снайперским рекордом НХЛ выделилась в отдельное хоккейное явление с заметным эффектом

Фото: Patrick Smith / Getty Images

В один из центральных матчей очередного дня регулярного чемпионата НХЛ превратился тот, в котором идущий в его сводной таблице вторым вслед за «Виннипег Джетс» «Вашингтон Кэпиталс» принимал «Оттава Сенаторс». Вашингтонцы выиграли по буллитам — 5:4, но событие, которое больше всего волновало их поклонников, в этой встрече все-таки не состоялось. У Александра Овечкина было несколько хороших моментов, но гол он так и не забил. Таким образом, дистанция в его заочном соперничестве с Уэйном Гретцки за звание лучшего снайпера НХЛ всех времен, которое в Северной Америке называют «Великой погоней», осталась прежней. Овечкина с его 884 голами от канадской легенды отделяет десять голов.

Но, разумеется, на интересе к самой погоне тот факт, что Александр Овечкин не поразил ворота «Оттавы», никак не сказался.

Он остается настолько высоким, что североамериканские медиаресурсы — такие как ESPN, Sports Illustrated, TSN — уже, по сути, выделили ее в особенное для НХЛ явление, феномен, имеющий многослойный эффект.

Определить его составляющие на самом деле не так уж сложно. На одну эксперты обратили внимание еще в прошлом году, до того, как позади осталась первая половина регулярного первенства. Речь о необычной букмекерской активности, непосредственно связанной с погоней. Ставки на нее принимают все ведущие американские конторы, такие как BetMGM, DraftKings, FanDuel, Caesars и ESPN BET. Причем две последние перед началом сезона охоту игнорировали, а их представители признавались, что не рассчитывали на то, что уже по ходу нынешнего сезона Александр Овечкин сможет замахнуться на рекорд.

На старте чемпионата Овечкина отделял от Гретцки 41 гол, и дистанция действительно казалась солидной, учитывая и ветеранский возраст 39-летнего форварда, и то, что в первенстве предыдущем он забросил всего 31 шайбу.

Однако ход сезона, в котором Овечкин, несмотря на ноябрьский перелом ноги, уже сумел почти вплотную приблизиться к достижению канадца, заставил стоявших в стороне от тренда присоединиться к нему.

Причем это очень масштабная линия, что необычно для НХЛ, которая в плане популярности уступает другим ведущим североамериканским спортивным лигам — баскетбольной, футбольной и бейсбольной. Событий, имеющих отношение к погоне, на которые предлагается ставить, довольно много.

Наиболее очевидное — это, естественно, пари на завершение погони уже в текущем сезоне: до его финиша «Вашингтону» осталось сыграть 21 матч. TSN даже привел график изменения оценки вероятности положительного исхода у FanDuel по месяцам. Он вышел чрезвычайно забавным. В октябре, когда стартовал чемпионат, она составляла около 9%. В ноябре, когда стало очевидно, что форвард в отличном тонусе, подскочила до 45%, чтобы резко упасть, когда Овечкин получил свою травму, но к Новому году, после его удачного возвращения на лед, снова зашкалила за 40%. В январе из-за снижения результативности форварда оценка упала до 15%, однако в феврале, когда результативность вернулась, поднялась и сейчас достигла 69%.

Ставить предлагается и на другое. Например, на команду, которой Александр Овечкин забьет свой 895-й гол.

В списке есть безусловный лидер. Это — «Колумбус Блю Джекетс» (европейский коэффициент на него — около 6, это 17-процентная вероятность), и понятно почему. При сохранении взятого темпа снайперской продуктивности — 0,69 гола в среднем за игру — Овечкин окажется рядышком с рекордом на стыке марта и апреля. А во втором весеннем месяце «Вашингтон» после матчей против «Бостон Брюинс», «Каролина Харрикейнс», «Чикаго Блэхокс», «Нью-Йорк Айлендерс» и снова «Каролины» дважды подряд встретится как раз с «Колумбусом». Официальный сайт НХЛ также советует, считая, что результативность Овечкина все же чуточку снизится, обратить внимание на эти игры.

А еще ставят на способ или, точнее, формат, в котором Александр Овечкин забросит рекордную шайбу. Тут перевес у большинства: когда у его команды лишний игрок, Овечкин действительно исключительно опасен.

Букмекеры не раскрывают объем ставок на «погоню». Но BetMGM сообщал, что она трансформировала Александра Овечкина в одного из самых интересных для клиентов компании хоккеистов в истории.

Еще одна составляющая «эффекта погони» — это востребованность матчей с участием российского нападающего.

ESPN в своем расписании предстоящих встреч публикует минимальную цену доступных билетов на них. В случае с «Вашингтоном» это очень занимательная информация. Цены на билеты на его матчи, в принципе, чрезвычайно высокие. В 6 случаях из 21 они зашкаливают (и довольно прилично) за отметку $100, в львиной доле остальных встреч — ненамного ниже. Это, по существу, аномальная ситуация. У остальных клубов цены на дешевые билеты крайне редко до стодолларового рубежа доходят. Например, у «Флорида Пантерс», действующего обладателя Кубка Стэнли, выглядящего фаворитом и в этом сезоне, всего один такой матч. Но он — гостевой против «Вашингтона» в марте.

При этом вашингтонские цены скачут вверх на стыке марта и апреля, то есть после начала периода, на который приходится «подходящий» для рекорда отрезок. А спаренные матчи «Вашингтона» против «Колумбуса» — идеальная иллюстрация его специфики. На тот, что состоится на арене соперника клуба Овечкина 12 апреля, самый дешевый билет стоит $139, на встречу 14 апреля, уже на вашингтонском стадионе,— $164. «Соседние» с этим противостоянием и безумно, видимо, важные для него матчи «Колумбус» — который в этом сезоне весьма неплох, избавился от статуса неприметного то ли середняка, то ли, скорее, аутсайдера и претендует на попадание в play-off — проведет 11 апреля против «Буффало Сейбрс» и 16 апреля против «Филадельфия Флайерс». И на них билеты можно купить за $13.

Спрос на апрельские выступления Александра Овечкина иллюстрирует и перенос в экстренном порядке трансляций некоторых встреч «Вашингтона» с платных, для относительно узкой аудитории, каналов типа ESPN+ и Disney+ на общедоступный ABC. На нем, вопреки предварительному расписанию, очутились те же матчи с «Колумбусом».

Есть и еще приметы исключительности с точки зрения коммерческого эффекта «Великой погони». Иногда — забавные.

Это, скажем, проданный в феврале на e-bay билет на дебютный матч Александра Овечкина в НХЛ: в нем 5 октября 2005 года «Вашингтон» играл против, так может получиться, чуть ли не главного противника в жизни форварда клуба — «Колумбуса». Покупатель заплатил за документ, номинальная стоимость которого равна $90, $10,5 тыс. Это что-то вроде рекорда. Билет на дебютный матч в профессиональном хоккее Уэйна Гретцки 1978 года, также в свое время выставленный на интернет-аукцион, обошелся покупателю в $505, иными словами, в 20 раз дешевле. В этом смысле россиянин канадца уже опередил.

Алексей Доспехов