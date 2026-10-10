«Антидепрессанты — разочарование психиатрии»

— Это очень широкий вопрос. Есть биологическая составляющая — наследственность, работа нейромедиаторных систем, вклад воспаления и эндокринных процессов. На нее человек влияет мало, и ее надо просто учитывать. Есть то, на что он может влиять. Первое — сон: устойчивый, достаточный, в постоянном режиме. Второе — адекватная физическая нагрузка, не рекорды, а регулярность. Третье — режим и предсказуемость дня (хотя не забываем изречение «Хочешь насмешить Бога — расскажи Ему о своих планах»: не все и не всегда мы можем предсказать). Четвертое — социальные связи и близкие отношения: это, пожалуй, самый недооцененный ресурс, одиночество бьет по психике сильнее, чем принято признавать. Пятое — наличие смыслов и жизненных ценностей: человеку нужно понимать, зачем он встает утром. Шестое — трезвый взгляд на себя и на общество, то есть отсутствие ригидного мышления: способность замечать, что ты ошибся, менять картину мира, не держаться за одну жесткую версию. Я бы добавил к этому еще два фактора, которые часто выносят за скобки. Первый — материальные и рабочие условия: перегрузка, неопределенность, финансовая нестабильность и хронический стресс на работе разрушают психику не хуже биологии. И второй — управление информационным потоком: новостной шум, соцсети, постоянное сравнение себя с другими.