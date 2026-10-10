ТАСС узнал о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Москву в октябре
10.10.2026, 18:03
Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могут приехать в Москву в ближайшие две недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.
«Такая вероятность, действительно, есть. Детали будут согласованы»,— приводит агентство слова собеседника ТАСС. Накануне американский источник Axios рассказал, что спецпосланники президента США рассматривают возможный визит в столицу России на следующей неделе. Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, по его словам, хотят представить Кремлю новые идеи по урегулированию украинского конфликта.
Вечером 9 октября спецпосланники американского президента обсудили с представителями Киева, Европы и НАТО возможность завершить российско-украинский конфликт до наступления зимы. По данным Axios, стороны обсуждали послевоенные гарантии безопасности для Украины, а также членство страны в ЕС и НАТО.
Источник Financial Times утверждает, что переговоры должны были продолжиться и на следующий день. По его словам, украинская делегация досрочно покинула Майами, когда узнала о дизельной сделке Москвы и Вашингтона. По данным Axios, Белый дом считает, что соглашение должно побудить Кремль пойти на уступки.