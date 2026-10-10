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МирПереговоры

ТАСС узнал о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Москву в октябре

10.10.2026, 18:03
Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могут приехать в Москву в ближайшие две недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

пресс-служба президента РФ

«Такая вероятность, действительно, есть. Детали будут согласованы»,— приводит агентство слова собеседника ТАСС. Накануне американский источник Axios рассказал, что спецпосланники президента США рассматривают возможный визит в столицу России на следующей неделе. Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, по его словам, хотят представить Кремлю новые идеи по урегулированию украинского конфликта.
Вечером 9 октября спецпосланники американского президента обсудили с представителями Киева, Европы и НАТО возможность завершить российско-украинский конфликт до наступления зимы. По данным Axios, стороны обсуждали послевоенные гарантии безопасности для Украины, а также членство страны в ЕС и НАТО.
Источник Financial Times утверждает, что переговоры должны были продолжиться и на следующий день. По его словам, украинская делегация досрочно покинула Майами, когда узнала о дизельной сделке Москвы и Вашингтона. По данным Axios, Белый дом считает, что соглашение должно побудить Кремль пойти на уступки.
Стив Уиткофф
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