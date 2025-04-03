Глава РФПИ Дмитриев рассказал подробности переговоров в Вашингтоне

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал, что встретился в Вашингтоне с «ключевыми членами администрации» США. Они обсуждали в том числе восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном. По его словам, американские компании готовы занять ниши, оставленные европейскими компаниями, прекратившими работать в России.

Господин Дмитриев считает, что власти США слышат позицию России и понимают ее озабоченности. «Администрация президента Трампа, ключевые люди в администрации, они нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений,... на решение геополитических вопросов»,— рассказал он журналистам.

Глава РФПИ уточнил, что Россия и США также обсуждают восстановление прямого авиасообщения. Сроки новых переговоров между двумя странами планируется определить в ближайшее время. Также он утверждает, что достигнут «значимый прогресс» по договоренности о прекращении огня на Украине.

Кирилл Дмитриев стал первым высокопоставленным российским чиновником, посетившим Вашингтон после февраля 2022 года. Его визит состоялся по поручению президента Владимира Путина. Глава РФПИ провел переговоры в том числе со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, подробности их встречи не сообщались.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США продолжают разговор».