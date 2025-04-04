Глава РФПИ Дмитриев заявил о «значимом прогрессе» в урегулировании на Украине

Россия и США достигли значимого прогресса в обсуждении урегулирования военного конфликта на Украине, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В качестве примера он привел мораторий на удары по энергообъектам РФ и Украины.

«Мы видим, что уже достигнут значимый прогресс... Под руководством президента Путина и президента Трампа достигнуто соглашение о, фактически, ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной, что, безусловно, первый такой шаг в деэскалации»,— сказал глава РФПИ журналистам по итогам визита в Вашингтон.

18 марта Владимир Путин после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергообъектам Украины. 19 марта украинский президент Владимир Зеленский также пообещал соблюдать мораторий. Минобороны с тех пор неоднократно обвиняло ВСУ в ударах по российским энергообъектам. 1 апреля глава Минобороны РФ Андрей Белоусов доложил президенту о соблюдении моратория.

О договоренностях Москвы и Вашингтона — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».