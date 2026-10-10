Лауреат Нобелевской премии мира раскритиковала санкции США против МУС
10.10.2026, 18:22
Лауреат Нобелевской премии мира и бывшая судья Международного уголовного суда (МУС) Наванетхем («Нави») Пиллэй назвала шокирующим решение США ввести санкции против суда. Она оценивает работу суда как успешную, несмотря ни на что.
«Это печальный день, когда страна, не являющаяся членом этого суда, в одностороннем порядке вводит такие санкции. Шокирует то, что судьи подвергаются наказанию за свои решения. Я высказалась против этого. Я верю в этот суд»,— сказала она в интервью немецкому телеканалу tagesschau. Она напомнила, что работала в МУС с 2003 по 2008 год, и отметила, что суд поддерживают страны по всему миру.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции против МУС вскоре после того, как Нави Пиллэй получила Нобелевскую премию мира. Американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвиняли ее в предвзятости и антисемитизме из-за ее работы по расследованию нарушений прав человека в конфликте ЦАХАЛ и «Хамас».