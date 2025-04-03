Глава РФПИ Дмитриев сообщил о переговорах с администрацией Трампа в Вашингтоне

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подтвердил, что находится в Вашингтоне. По поручению Владимира Путина он проводит встречи с представителями администрации президента США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Восстановление диалога — непростой и постепенный процесс. Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед. Реальное понимание российской позиции открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере»,— написал господин Дмитриев в Telegram-канале. Он обещал предоставить краткие комментарии по итогам встреч в Вашингтоне.

Как писали СМИ, во время визита Кирилл Дмитриев провел переговоры в том числе со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Подробности их встречи не сообщались. Кирилл Дмитриев стал первым высокопоставленным российским чиновником, прибывшим в Вашингтон после февраля 2022 года.

Лусине Баласян