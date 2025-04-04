И то, ИТО деньги

Как узнал “Ъ”, Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с жалобой агентов на ТКП — оператора взаиморасчетов на воздушном транспорте — за оплату оформления билетов после отмены так называемой «таксы ZZ». Ведомство на днях напомнило про запрет этого платежа размером 185 руб., но ТКП уже ввела более дорогой новый сбор за информационно-технологическое обслуживание. С несогласными на повышение расторгли договоры. Агенты предлагают переложить оплату услуг на перевозчиков.

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию со стоимостью услуг за оформление билетов компанией ТКП — крупнейшим оператором российской системы взаиморасчетов на воздушном транспорте — для агентов. Это следует из ответа (есть у “Ъ”) надзорного органа в Ассоциацию агентств воздушного транспорта (ААВТ), отправленного на этой неделе.

Ранее ААВТ пожаловалась в Генпрокуратуру на ТКП из-за пересмотра договоров с агентами с 1 ноября 2024 года. Как объяснили “Ъ” в ААВТ, ТКП сменила таксу ZZ в 185 руб. после судов с прокурорами на оплату услуги за «информационно-техническое обслуживание» (ИТО). В итоге вместо 185 руб. за печать билета на бланке агенты оплачивают 222 руб. с учетом НДС за сегмент в одну сторону. Как заявил “Ъ” президент ААВТ Сергей Демиденко, в итоге ситуация для агентов стала хуже, а билеты для пассажиров — дороже. В ТКП “Ъ” не ответили.

Споры вокруг таксы ZZ в авиаотрасли поднимаются с 2019 года, когда ТКП попыталась узаконить этот сбор через поправки к Федеральным авиационным правилам (см. “Ъ” от 16 августа 2019 года). В 2021 году Московская межрегиональная транспортная прокуратура пыталась доказать незаконность сбора, но Пресненский районный суд Москвы встал на сторону ТКП.

Пересмотр договоров произошел после того, как летом 2024 года суд Новосибирска постановил вернуть пассажиру 185 руб. по иску Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Позиция прокурора заключалась в признании таксы незаконной, поскольку, согласно ФАП-82, за расходы на оформление авиабилета отвечает перевозчик.

31 марта Генпрокуратура напомнила, что по искам сибирского надзорного ведомства действия компании судом признаны незаконными и взимание 185 руб. прекращено.

Неделей ранее ФАС вынесла ТКП предупреждение за то, что после признания судом таксы ZZ нелегитимной компания ввела новую плату по стандартным договорам с агентами, «не предоставляя дополнительных услуг». ФАС потребовала прекратить «навязывание услуги» и пригрозила возбуждением антимонопольного дела. В письме Генпрокуратуры сказано, что у ТКП есть 30 дней на устранение нарушений. Ведомство и ФАС на момент публикации “Ъ” не ответили.

В ФАС также отмечали, что при отказе от подписания новых условий договора агентство теряет доступ к услугам бронирования: «Таким образом, пассажиры, которые не могут приобрести билеты напрямую у авиакомпаний, в том числе проживающие в удаленных, малонаселенных пунктах, лишаются возможности приобретения авиабилетов».

По данным “Ъ”, ТКП расторгла старый договор с Приморским агентством авиационных компаний (ПААК), которое считается крупнейшим на Дальнем Востоке и насчитывает 30 филиалов. В год, по словам собеседника “Ъ”, агентство продает около 500 тыс. авиабилетов, из которых почти 15% — по субсидируемым тарифам. Еще более 20% билетов оформлялось по воинским перевозочным документам Минобороны и МВД. В ПААК отказались подписывать новый договор, и ТКП отключила агентство от своих систем и лишила аккредитации, говорит источник “Ъ”. В ПААК, которое оспаривает действия ТКП в арбитражном суде Москвы, воздержались от комментариев.

Как росла ТКП

ТКП (ранее Торгово-клиринговая палата) создавалась в 1990-х годах авиакомпаниями как структура для облегчения взаиморасчетов. На конец 2024 года, согласно отчетности, у ТКП были заключены договоры с 82 авиакомпаниями, 4 железнодорожными перевозчиками и 768 агентствами по продаже авиабилетов. Согласно СПАРК, на 2018 год мажоритарная доля ТКП принадлежала структурам, которые контролировали наследники экс-гендиректора «Внуковских авиалиний» Татевоса Суринова (скончался в 2015 году) и его партнера Сулеймана Ибрагимова. В отчетности ТКП за 2025 год среди акционеров с долей более 20% указаны «Апстрим-инвест» и два физлица. По данным собеседников “Ъ” на рынке, бенефициарами ТКП остаются семья господина Суринова, а также Сулейман Ибрагимов и Михаил Баскаков.

С ТКП аффилирована «Сирена-Трэвел» — разработчик системы бронирования Leonardo. Это основная в РФ система бронирования, с которой работает «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и другие крупные перевозчики. До ухода иностранных систем бронирования в 2022 году через ТКП проходило около 15–20% трансакций на воздушном транспорте РФ.

По итогам 2024 года в ТКП, по данным “Ъ”, оформили 33,5 млн билетов.

Согласно отчетности по МСФО, с 2022 года чистая прибыль ТКП выросла более чем вдвое, до 3 млрд руб. Выручка увеличилась почти на 50%, до 5,9 млрд. Через ТКП нельзя оформить билеты только на S7 и «Азимут», которые сотрудничают с другой системой бронирования, разработанной компанией ОРС.

После 2022 года «Сирена-Трэвел», по данным источников “Ъ” на рынке, вела переговоры о вхождении в ее капитал «Ростеха». Структура «Ростеха» «РТ-Проектные технологии» стала партнером по развитию Leonardo, и в пресс-релизах госкорпорация называла Leonardo системой «Ростеха». Сделка не состоялась.

Часть собеседников “Ъ” связывает повышенное внимание ТКП с уголовным делом двух топ-менеджеров «Сирены-Трэвел» Игоря Ройтмана и Александра Кальчука по обвинению в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру (см. “Ъ” от 5 апреля 2024 года). Другие источники “Ъ” полагают, что власти лишь добиваются снижения цен на тарифы ТКП, поддерживая линию ФАС по «контролю цен на перевозки».

Поиск компромисса

Опрошенные “Ъ” участники рынка, в том числе считающие стоимость услуг ТКП завышенной, признают право оператора получать вознаграждение за свои услуги и определять их стоимость. При этом большинство из агентов полагает, что платить за ИТО должны перевозчики. Источники “Ъ” в авиакомпаниях парируют, что в любом случае эта сумма будет включена в стоимость билета наряду с другими сборами. В «Аэрофлоте», «Уральских авиалиниях», S7, Red Wings и Azur Air “Ъ” не ответили.

За 20 лет работы не было зафиксировано ни одной жалобы клиентов на отмененную таксу ZZ, отмечает гендиректор агентства БПО Марина Башина.

По ее словам, агенты оплачивают ИТО за возможность оформлять билеты на нейтральном стоке ТКП, поскольку прямые стоки есть далеко не у всех региональных авиакомпаний. Кроме того, агентам сложно заключить прямые договоры со всеми небольшими перевозчиками и работать с учетом разницы в часовых поясах: «И это не нужно ради одного билета в год». Кроме того, авиакомпании при заключении прямых договоров требуют от агентов обеспечительный платеж: «Обычно это миллионы рублей». Госпожа Башина подчеркивает, что агенты сами выбирают, работать с ТКП или нет.

Собеседник “Ъ” в экспертном сообществе считает, что проблема должна решаться «не в плоскости правомерности самого платежа за ИТО», а в определении его справедливого размера и адресата. При любом исходе оплачивать услуги оператора будет пассажир, который не может купить билет напрямую, указывает он. В то же время, добавляет эксперт, ситуацию можно улучшить рыночным способом, если у ТКП появится конкурент в виде ОРС, который мог бы интегрироваться с другими крупными перевозчиками. Но такой сценарий, по его мнению, может быть осложнен техническими сложностями и нежеланием авиакомпаний нести расходы за интеграцию в обе системы сразу. В ОРС “Ъ” не ответили. Близкий к ОРС собеседник “Ъ” отметил, что это и недорого, и несложно технически, но ТКП лишила ОРС аккредитации около десяти лет назад и вряд ли допустит усиления конкурента «Сирене-Трэвел».

Айгуль Абдуллина