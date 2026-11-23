Как сообщает RT, 22 ноября были совершены две серии атак по целям в порту Бенгази. Во время первой были перехвачены четыре из шести безэкипажных катеров. При второй попытке катер взорвали в море, прежде чем он достиг цели. По данным Reuters, всего перехватили свыше 20 безэкипажных катеров.