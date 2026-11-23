Телеканал RT узнал класс атаковавших российский корвет дронов
RT: армия Ливии пресекла вторую попытку атаки на суда РФ в Бенгази
Российский ракетный корвет «Меркурий», который получил повреждения 22 ноября во время дозаправки в порту ливийского города Бенгази, был атакован украинскими безэкипажными катерами класса Magura. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на военные источники.
По данным собеседников телеканала, безэкипажные катера имели доступ к высокоскоростному спутниковому интернету Starlink. Как предположили источник RT, катера были запущены с одной из ливийских баз, где дислоцированные украинские военнослужащие.
В апреле международное французское радио (RFI) опубликовало расследование, согласно которому на ливийские базы были переброшены свыше 200 украинских военнослужащих по соглашению с правительством национального единства.
Как сообщает RT, 22 ноября были совершены две серии атак по целям в порту Бенгази. Во время первой были перехвачены четыре из шести безэкипажных катеров. При второй попытке катер взорвали в море, прежде чем он достиг цели. По данным Reuters, всего перехватили свыше 20 безэкипажных катеров.
Корвет «Меркурий» получил повреждения, как следует из материала RT, во время первой серии атак безэкипажных катеров. Специализированный портал Naval News со ссылкой на спутниковые снимки сообщал, что корабль уничтожен. В результате атаки, по данным Reuters, ранения получили 10 человек, среди которых граждане России и Ливии.